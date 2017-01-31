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31.01.2017 12:52 Тульская область получит средства на строительство медучреждений Вести-Тула





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Выделенные средства пойдут на софинансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения. Так, средства в объеме почти 144 миллиона рублей предназначены на строительство изоляционно-диагностического корпуса и лаборатории микробиологических исследований детской областной клинической больницы. Еще 162 миллиона - на строительство специализированного палатно-боксированного корпуса этого медицинского учреждения.



Тульская область - в числе трех российских регионов, которые получат субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Распоряжение об этом опубликовано сегодня на официальном сайте Правительства РФ. Как уточняется в пояснительной записке к документу, средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».Выделенные средства пойдут на софинансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения. Так, средства в объеме почти 144 миллиона рублей предназначены на строительство изоляционно-диагностического корпуса и лаборатории микробиологических исследований детской областной клинической больницы. Еще 162 миллиона - на строительство специализированного палатно-боксированного корпуса этого медицинского учреждения.

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