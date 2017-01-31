НОВОСТИ | Общество







31.01.2017 12:06 Аббревиатура ОДН стала для многих туляков синонимом проблем Алина Фурсенко





| фото |



Как рассказала жительница дома по улице Хомяковская, 35 Елена Крюкова, «когда мы стали выяснять, звонить в «Тулэнерго», нам объяснили, что управляющая компания «Зеленый город», которая нас обслуживает, задолжала платежи за ОДН. Энергетики были вынуждены подать иск в арбитражный суд. В процессе этого суда управляющая компания предъявила протоколы, подписанные нашим советом дома, что мы берем оплату ОДН на себя. У нас протоколов на руках не было».



В ноябре после суда долг УК раскидали на собственников. Оттуда - объяснили жильцам - и астрономические суммы в квитанциях. И добавили: внимательнее смотрите бумаги, которые подписываете! Напоминаем: плата за общедомовые нужды потребления ресурсов по закону оплачивается по нормативу, установленному приказом минстроя. Сверхнорматив должна оплачивать управляющая компания, за исключением тех случаев, когда жильцы протоколом общего собрания установили, что сами будут оплачивать ресурсы не по нормативу, а по факту потребления.



Именно такой пункт под номером 10 и значится в копии протокола от 2015 года, которую предоставили в УК жителям десяти хомяковских многоэтажек. Оригинала протокола никто из жильцов, по их словам, не видел. Не видели его до суда, что состоялся в конце 2016 года, и в «ТНС-энерго». Как так вышло, в УК спросить как обычно не с кого. С 2015 года, которым датирован протокол, руководство уже несколько раз сменилось, и нынешнего директора ситуация даже удивляет.



По словам исполняющего обязанности директора УК «Зеленый город» Дмитрия Салькова, «по идее, в интересах управляющей компании, после того как им такие протоколы попали в руки, отнести их сразу в «ТНС-энерго» чтоб с себя снять, чтоб нам не начисляли. Может, они были переданы? Я не могу на этот счет ничего сказать».



А был ли такой пункт в протоколе вообще? Теперь жители задаются этим вопросом и находят неувязки. «Вот этот пункт он даже сдвинут в сторону. Все старшие по домам не видели этого пункта, когда подписывали протокол. Мы приходим к выводу, что его просто не было», - говорит Елена Крюкова.



Впрочем, ситуация пока не патовая. Снять с себя задолженность еще можно, если удастся доказать фальсификацию протокола через суд. В юридических вопросах жителям обещали помочь сотрудники Госжилинспеции. По словам её начальника Алексея Бирюлина, «чтобы не было задолженности, нужно оспорить решение общего собрания. Можно оспорить целиком, можно только в части оплаты сверхнорматива. С жителями договоренность есть, мы им полностью окажем методическое сопровождение в части составления искового документа и в части проведения общего собрания.



На котором жителям, если они не хотят впредь получать непредсказуемые суммы в квитанциях, лучше прописать, что на этот раз ОДН они будут оплачивать по нормативу. И на всякий случай оставить оригинал протокола у себя – чтобы не сомневаться, что пункты в договоре могут добавиться, словно по волшебству.



Аббревиатура ОДН у жителей поселка Хомяково уже ни с чем хорошим не ассоциируется. В декабре им пришли квитанции за электричество - значилась в них сумма почти в сто раз больше обычной. Кому 2500, а кому почти 4000 рублей за пресловутую лампочку в подъезде - не самую, кстати, яркую.Как рассказала жительница дома по улице Хомяковская, 35 Елена Крюкова, «когда мы стали выяснять, звонить в «Тулэнерго», нам объяснили, что управляющая компания «Зеленый город», которая нас обслуживает, задолжала платежи за ОДН. Энергетики были вынуждены подать иск в арбитражный суд. В процессе этого суда управляющая компания предъявила протоколы, подписанные нашим советом дома, что мы берем оплату ОДН на себя. У нас протоколов на руках не было».В ноябре после суда долг УК раскидали на собственников. Оттуда - объяснили жильцам - и астрономические суммы в квитанциях. И добавили: внимательнее смотрите бумаги, которые подписываете! Напоминаем: плата за общедомовые нужды потребления ресурсов по закону оплачивается по нормативу, установленному приказом минстроя. Сверхнорматив должна оплачивать управляющая компания, за исключением тех случаев, когда жильцы протоколом общего собрания установили, что сами будут оплачивать ресурсы не по нормативу, а по факту потребления.Именно такой пункт под номером 10 и значится в копии протокола от 2015 года, которую предоставили в УК жителям десяти хомяковских многоэтажек. Оригинала протокола никто из жильцов, по их словам, не видел. Не видели его до суда, что состоялся в конце 2016 года, и в «ТНС-энерго». Как так вышло, в УК спросить как обычно не с кого. С 2015 года, которым датирован протокол, руководство уже несколько раз сменилось, и нынешнего директора ситуация даже удивляет.По словам исполняющего обязанности директора УК «Зеленый город» Дмитрия Салькова, «по идее, в интересах управляющей компании, после того как им такие протоколы попали в руки, отнести их сразу в «ТНС-энерго» чтоб с себя снять, чтоб нам не начисляли. Может, они были переданы? Я не могу на этот счет ничего сказать».А был ли такой пункт в протоколе вообще? Теперь жители задаются этим вопросом и находят неувязки. «Вот этот пункт он даже сдвинут в сторону. Все старшие по домам не видели этого пункта, когда подписывали протокол. Мы приходим к выводу, что его просто не было», - говорит Елена Крюкова.Впрочем, ситуация пока не патовая. Снять с себя задолженность еще можно, если удастся доказать фальсификацию протокола через суд. В юридических вопросах жителям обещали помочь сотрудники Госжилинспеции. По словам её начальника Алексея Бирюлина, «чтобы не было задолженности, нужно оспорить решение общего собрания. Можно оспорить целиком, можно только в части оплаты сверхнорматива. С жителями договоренность есть, мы им полностью окажем методическое сопровождение в части составления искового документа и в части проведения общего собрания.На котором жителям, если они не хотят впредь получать непредсказуемые суммы в квитанциях, лучше прописать, что на этот раз ОДН они будут оплачивать по нормативу. И на всякий случай оставить оригинал протокола у себя – чтобы не сомневаться, что пункты в договоре могут добавиться, словно по волшебству.





Читать @gtrktula

















