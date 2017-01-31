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31.01.2017 11:11 В Донском скорая помощь не смогла проехать к дому по заметённой дороге Полина Ермолаева





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Помощь требовалась действительно скорая, счет шел на минуты. Решение фельдшера – донести пациентку на носилках – спасло той жизнь. К счастью, это единственный такой случай на памяти врачей в Донском. Главный врач ГУЗ «Донская городская больница №1» Андрей Караваев говорит, что «медики обязаны добраться до своего пациента – едут ли они или идут пешком. Фельдшер сработал профессионально».



За очистку улиц в Донском отвечает «Жилкомсервис», и к их труду у администрации претензий раньше не возникало, чего не скажешь о простых жителях. «То почистят, а то нет. Иногда нашу улицу забывают. А в этот раз женщину забрали в воскресенье, а почтили не сразу – где-то в среду», - рассказала Елена Харькова.



Вставать на защиту коммунальщиков глава администрации Донского Руслан Бутов не стал, но попросил для справедливости учитывать особенности местности в частном секторе: Улица находится около поля. Она была расчищена, но потом переметена, так как был сильный ветер. Мы сейчас проводим проверку – 24, 25, 26 и 27 эта улица чистилась».



В положенные двое суток по уборке улицы организация уложилась, но выясняется, что вопросы к ней у прокуратуры Донского появлялись и раньше. По словам прокурора города Олега Рогожина, «предписания этой организации администрация выдавала и раньше, но своевременно они исполнены не были».



Зима не бесконечна, но месяц с небольшим ее капризы придется еще потерпеть, и тут так или иначе всем придется включить сверхрежим – одним быстрее убирать, чтобы другим можно было скорее помогать.



Сегодня дороги на улице Красноармейской в Подлесном можно оценить на твёрдую четвёрку. Судя по количеству снега на обочинах, ещё недавно здесь вряд ли проехал бы даже трактор. Оценить, как было, не местным, конечно же, сложно, но факт остается фактом – 22 января к дому №7 скорая подъехать так и не смогла.Помощь требовалась действительно скорая, счет шел на минуты. Решение фельдшера – донести пациентку на носилках – спасло той жизнь. К счастью, это единственный такой случай на памяти врачей в Донском. Главный врач ГУЗ «Донская городская больница №1» Андрей Караваев говорит, что «медики обязаны добраться до своего пациента – едут ли они или идут пешком. Фельдшер сработал профессионально».За очистку улиц в Донском отвечает «Жилкомсервис», и к их труду у администрации претензий раньше не возникало, чего не скажешь о простых жителях. «То почистят, а то нет. Иногда нашу улицу забывают. А в этот раз женщину забрали в воскресенье, а почтили не сразу – где-то в среду», - рассказала Елена Харькова.Вставать на защиту коммунальщиков глава администрации Донского Руслан Бутов не стал, но попросил для справедливости учитывать особенности местности в частном секторе: Улица находится около поля. Она была расчищена, но потом переметена, так как был сильный ветер. Мы сейчас проводим проверку – 24, 25, 26 и 27 эта улица чистилась».В положенные двое суток по уборке улицы организация уложилась, но выясняется, что вопросы к ней у прокуратуры Донского появлялись и раньше. По словам прокурора города Олега Рогожина, «предписания этой организации администрация выдавала и раньше, но своевременно они исполнены не были».Зима не бесконечна, но месяц с небольшим ее капризы придется еще потерпеть, и тут так или иначе всем придется включить сверхрежим – одним быстрее убирать, чтобы другим можно было скорее помогать.





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