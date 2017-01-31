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31.01.2017 10:38 С 1 февраля 2017 года будет проиндексирован ряд социальных выплат Вести-Тула





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Эту информация озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями. А с 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд. Средства на эти цели в размере 706 миллиардов рублей в бюджете уже предусмотрены.





С 1 февраля 2017 года Правительство проиндексирует ряд социальных гарантий и пособий. Повышение коснётся ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, членов семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.Эту информация озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями. А с 1 сентября также будет проиндексирован стипендиальный фонд. Средства на эти цели в размере 706 миллиардов рублей в бюджете уже предусмотрены.

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