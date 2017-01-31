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НОВОСТИ | Общество



31.01.2017 10:15 Вторую аварию на водоводе в Туле удалось устранить быстрее первой
Виталий Моторин

Вторую аварию на водоводе в Туле удалось устранить быстрее первой

| фото |
Пожарная машина на парковке Кировского ДК дежурит с 7 часов утра. Уже второй раз в этом месяце она подвозит оставшимся без водоснабжения пролетарцам техническую воду. Очередей и паники в этот раз нет - ситуация уже кажется если не привычной, то до боли знакомой.

Самым большим дефицитом на полках супермаркетов стала питьевая бутилированная вода, ее просто не найти. Туляки, памятуя о том, как уже оставались без водоснабжения двое суток, разобрали все бутыли уже в первые часы этой новой аварии.

А эти очереди стоят к пунктам продажи питьевой воды - многие владельцы решили раздавать ее бесплатно. Без водоснабжения остались 624 дома на 16-ти улицах самого крупного района Тулы.

Эта авария произошла днем в воскресенье. Более десятка единиц техники, около 30 сотрудников «Водоканала» и спасателей работали всю ночь, к 11 часам утра понедельника сварка нового участка трубы была закончена. Начались так называемые пуско-наладочные работы. При этом о ходе ремонта докладывали лично Алексею Дюмину. По заявлениям руководителей города, важнейшие социальные объекты последствий аварии не ощутили.

Первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин сообщил, что «все образовательные учреждения работают в штатном режиме, в детсады и школы ночью был организован подвоз технической и питьевой воды».

А коммунальщики тем временем начали делать выводы о причинах аварии. Официальная версия - движение грунта близ водовода, которое привело к отклонению магистральной трубы от горизонтали. Давление воды в ней огромное и при мельчайшем повреждении она просто разрушает саму себя. Усугубляется этот фактор тем, что поблизости идет строительство микрорайона.

«Котлованы здесь везде. В течение этой недели мы будем принимать решение. Мы находимся на частной территории, но по ней проходит такой важный водовод», - говорит заместитель главы администрации города Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин.

Вода начала возвращаться в квартиры туляков уже днем. Вторую за январь аварию устранить удалось менее чем за сутки. Пролетарцы надеются, третьей не будет.














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