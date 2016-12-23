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23.12.2016 11:36 Расходы регионального бюджета в 2017 году составят более 65 млрд. рублей Алина Фурсенко





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Как сообщил председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы Александр Рем, «в связи с тем, что доходная часть бюджета уменьшена в абсолютных цифрах, в процентном соотношении более 70% идет именно на социалку. Дополнительно будут направлены средства на развитие социальной сферы. Это строительство новых корпусов детской областной больницы, психоневрологический диспансер. Более 650 миллионов рублей заложено на новую школу – такого в Тульской области не было уже не один десяток лет».



В планах – перинатальный центр и первая за несколько десятилетий школа, которая будет построена в областном центре с нуля. На возведение выделено 600 миллионов, и срок завершения работ по плану - декабрь 2017 года. И больше веса общественному мнению решили добавить депутаты. Численность общественной палаты предлагается увеличить до 45 человек, а кроме того создать новый орган – общественный совет при облдуме.



Правда, по части последнего у некоторых депутатов возникли вопросы. «Депутатский контроль кого-то уже не устраивает. Нужно создать нам еще контрольный орган в контрольном органе, чтобы задействовать группу граждан. Что он будет делать? Какие у него функции? Какие полномочия?», - говорит заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.



Однако, инициаторы законопроекта уверены, все больше граждан хотят активно участвовать в жизни региона, готовы предлагать свежие идеи и взаимодействовать с исполнительной властью. По словам депутата Тульской областной Думы Наталии Пилюс, «…субъекты будут создавать контрольный орган. Он будет истребовать необходимые документы, а потом взаимодействовать с теми государственными органами, которые принимают решение по тем или иным вопросам. И, безусловно, здесь прописано то, что уже давно у нас существует – публичные слушания».



Юбилей обороны Тулы и присвоения оружейной столице звания Город-герой депутаты отметили на законодательном уровне. В следующем году единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей в равных долях получат дети Героев Российской Федерации, посмертно удостоенных этого звания за оборону Тулы. Изменения в закон вступят в 2017 году. Это в память о подвигах прошлого, а вот следующий год посвятят заботе о будущем.



«2017 год объявлен годом экологии. Для Тульской области это такая же «хорошая» тема, которую надо поднимать тяжеловесно, как и демографию. Мы одни из первых создали региональную схему размещения всех полигонов, точек, сбора, переработки. Она может мертворожденным ребенком оказаться, если в этот процесс не будут задействованы все жители Тульской области», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



Словом, планы определены, бюджет расписан, теперь – воплощать. Правда, уже в следующем году - к активной работе Тульская областная Дума вернется после новогодних праздников.



На пути к принятию - 14 поправок. Более 122 миллионов рублей решили дополнительно направить на строительство и ремонт сельских клубов. 93 миллиона добавят на ремонт поликлиник и больниц. А на развитие материально технической базы дошкольного и школьного образования выделено 818 миллионов.Как сообщил председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы Александр Рем, «в связи с тем, что доходная часть бюджета уменьшена в абсолютных цифрах, в процентном соотношении более 70% идет именно на социалку. Дополнительно будут направлены средства на развитие социальной сферы. Это строительство новых корпусов детской областной больницы, психоневрологический диспансер. Более 650 миллионов рублей заложено на новую школу – такого в Тульской области не было уже не один десяток лет».В планах – перинатальный центр и первая за несколько десятилетий школа, которая будет построена в областном центре с нуля. На возведение выделено 600 миллионов, и срок завершения работ по плану - декабрь 2017 года. И больше веса общественному мнению решили добавить депутаты. Численность общественной палаты предлагается увеличить до 45 человек, а кроме того создать новый орган – общественный совет при облдуме.Правда, по части последнего у некоторых депутатов возникли вопросы. «Депутатский контроль кого-то уже не устраивает. Нужно создать нам еще контрольный орган в контрольном органе, чтобы задействовать группу граждан. Что он будет делать? Какие у него функции? Какие полномочия?», - говорит заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.Однако, инициаторы законопроекта уверены, все больше граждан хотят активно участвовать в жизни региона, готовы предлагать свежие идеи и взаимодействовать с исполнительной властью. По словам депутата Тульской областной Думы Наталии Пилюс, «…субъекты будут создавать контрольный орган. Он будет истребовать необходимые документы, а потом взаимодействовать с теми государственными органами, которые принимают решение по тем или иным вопросам. И, безусловно, здесь прописано то, что уже давно у нас существует – публичные слушания».Юбилей обороны Тулы и присвоения оружейной столице звания Город-герой депутаты отметили на законодательном уровне. В следующем году единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей в равных долях получат дети Героев Российской Федерации, посмертно удостоенных этого звания за оборону Тулы. Изменения в закон вступят в 2017 году. Это в память о подвигах прошлого, а вот следующий год посвятят заботе о будущем.«2017 год объявлен годом экологии. Для Тульской области это такая же «хорошая» тема, которую надо поднимать тяжеловесно, как и демографию. Мы одни из первых создали региональную схему размещения всех полигонов, точек, сбора, переработки. Она может мертворожденным ребенком оказаться, если в этот процесс не будут задействованы все жители Тульской области», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.Словом, планы определены, бюджет расписан, теперь – воплощать. Правда, уже в следующем году - к активной работе Тульская областная Дума вернется после новогодних праздников.











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