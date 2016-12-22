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22.12.2016 18:38 В Туле запланировали несколько новых творческих фестивалей Вести-Тула





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При этом городской фестиваль «Театральный дворик», ставший уже любимым и популярным у туляков и гостей оружейной столицы, также будет проводиться. Это позволит сделать регион более привлекательным для туристов. Для осуществления этих планов в настоящий момент власти города начали реорганизацию. На днях вышло постановление о прекращении деятельности Тульского театрально-концертного объединения и муниципального театра «Эрмитаж». Однако появилась новая структура – театрально-концертный центр.



Несколько новых творческих фестивалей будут проходить в Туле. Об этом сегодня представителям СМИ сообщила заместитель главы администрации города Надежда Токовая. В планах каждый месяц с мая по сентябрь устраивать один масштабный фестиваль: музыкальный, фольклорный или театральный.При этом городской фестиваль «Театральный дворик», ставший уже любимым и популярным у туляков и гостей оружейной столицы, также будет проводиться. Это позволит сделать регион более привлекательным для туристов. Для осуществления этих планов в настоящий момент власти города начали реорганизацию. На днях вышло постановление о прекращении деятельности Тульского театрально-концертного объединения и муниципального театра «Эрмитаж». Однако появилась новая структура – театрально-концертный центр.

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