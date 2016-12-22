Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.12.2016 18:16 Дачный кооператив в Туле оказался под угрозой сноса из-за газопровода
Вести-Тула

Дачный кооператив в Туле оказался под угрозой сноса из-за газопровода

| фото |
Снести или не снести? Жаркая дискуссия в региональном штабе Общероссийского народного фронта разгорелась между собственниками участков земли в одном из дачных кооперативов на территории Тулы, газовиками и представителями исполнительной власти региона.

В 2013 году суд признал все постройки на территории СНТ «Металлург 4» незаконными и подлежащими сносу, объяснив решение тем, что под этими участками проходит газовая труба высокого давления. Данный газопровод ввели в эксплуатацию в 1957 году, а участки земли над ним были выданы в 1965 постановлением правительства Тульской области.

Весь пакет документов на эту землю общей площадью 23 гектара у собственников имеется. Решение суда жители намерены оспорить, потому и обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

«Обращались к главе территориального управления Центрального округа Тулы, в ПАО «Газпром», - рассказал собственник Сергей Яковенко. - Все наши обращения сводятся к тому, что дачники, которым выделена земля на основании постановления правительства Тульской области, являются нарушителями. Мы хотим диалога с губернатором».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.