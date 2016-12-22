НОВОСТИ | Общество







22.12.2016 18:16 Дачный кооператив в Туле оказался под угрозой сноса из-за газопровода Вести-Тула





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В 2013 году суд признал все постройки на территории СНТ «Металлург 4» незаконными и подлежащими сносу, объяснив решение тем, что под этими участками проходит газовая труба высокого давления. Данный газопровод ввели в эксплуатацию в 1957 году, а участки земли над ним были выданы в 1965 постановлением правительства Тульской области.



Весь пакет документов на эту землю общей площадью 23 гектара у собственников имеется. Решение суда жители намерены оспорить, потому и обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта.



«Обращались к главе территориального управления Центрального округа Тулы, в ПАО «Газпром», - рассказал собственник Сергей Яковенко. - Все наши обращения сводятся к тому, что дачники, которым выделена земля на основании постановления правительства Тульской области, являются нарушителями. Мы хотим диалога с губернатором».



Снести или не снести? Жаркая дискуссия в региональном штабе Общероссийского народного фронта разгорелась между собственниками участков земли в одном из дачных кооперативов на территории Тулы, газовиками и представителями исполнительной власти региона.В 2013 году суд признал все постройки на территории СНТ «Металлург 4» незаконными и подлежащими сносу, объяснив решение тем, что под этими участками проходит газовая труба высокого давления. Данный газопровод ввели в эксплуатацию в 1957 году, а участки земли над ним были выданы в 1965 постановлением правительства Тульской области.Весь пакет документов на эту землю общей площадью 23 гектара у собственников имеется. Решение суда жители намерены оспорить, потому и обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта.«Обращались к главе территориального управления Центрального округа Тулы, в ПАО «Газпром», - рассказал собственник Сергей Яковенко. - Все наши обращения сводятся к тому, что дачники, которым выделена земля на основании постановления правительства Тульской области, являются нарушителями. Мы хотим диалога с губернатором».





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