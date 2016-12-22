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22.12.2016 18:03 Тульская шестиклассница получила в подарок от губернатора телефон Вести-Тула





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Семья девочки находится в сложном материальном положении, болеет мама, и такой сюрприз для родных был не по силам. Сегодня Диана ненадолго забыла о своих недетских проблемах.







Чудеса случаются, особенно в преддверии Нового года. Сегодня тульская шестиклассница получила подарок на свой день рождения из рук губернатора области. Неделю назад Диана написала трогательное письмо Алексею Дюмину, где рассказала о своей заветной мечте - телефоне.Семья девочки находится в сложном материальном положении, болеет мама, и такой сюрприз для родных был не по силам. Сегодня Диана ненадолго забыла о своих недетских проблемах.

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