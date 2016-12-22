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22.12.2016 17:29 В новогоднюю ночь туляков ждут на главной площади города Вести-Тула





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В новогоднюю ночь с 23.00 до 03.00 состоится встреча Нового года на площади Ленина. На большом экране можно будет увидеть поздравление президента Владимира Путина, потанцевать под песни популярных эстрадных исполнителей, посмотреть праздничный фейерверк. Для удобства горожан в ночь с 31 декабря на 1 января до 03.00 будет организована работа общественного транспорта.



Главная площадь Тулы готовиться к встрече Нового года. 27 декабря в 18.30 организаторы приглашают туляков на «Новогоднее приключение Огненного Петуха». Обещают немало сюрпризов, в том числе и телевизионных.В новогоднюю ночь с 23.00 до 03.00 состоится встреча Нового года на площади Ленина. На большом экране можно будет увидеть поздравление президента Владимира Путина, потанцевать под песни популярных эстрадных исполнителей, посмотреть праздничный фейерверк. Для удобства горожан в ночь с 31 декабря на 1 января до 03.00 будет организована работа общественного транспорта.

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