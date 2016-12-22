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НОВОСТИ | Общество



22.12.2016 17:03 Депутат Госдумы пообещал тулякам разобраться с бесхозной электроподстанцией
Вести-Тула

Депутат Госдумы пообещал тулякам разобраться с бесхозной электроподстанцией

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Сегодня с нерешенными вопросами туляки могли обратиться к депутату Государственной думы Николаю Петрунину. Общение с жителями состоялось в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Практически все обращения были связаны в той или иной степени с ЖКХ.

Так, например, группа туляков, проживающих в частном секторе на улице Платоновская, попросила оказать содействие и ускорить процесс принятия на баланс муниципалитета признанную бесхозной трансформаторную подстанцию, которая питает их дома. В настоящее время энергоснабжающая организация установила в ней счетчик, в итоге все энергопотери, со слов жителей, списываются на собственников домов.

«Мы будем работать с прокуратурой, чтобы она предписала пересмотреть установку этого счётчика. Проверим законность установки, начислений. Постараемся максимально ускорить работу городских властей по принятию на баланс данных линий», - пообещал Николай Петрунин.
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