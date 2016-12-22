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НОВОСТИ | Общество



22.12.2016 16:12 Более 70% бюджета Тульской области-2017 пойдёт на «социалку»
Вести-Тула

Александр Рем: Более 70% бюджета Тульской области-2017 пойдёт на «социалку»

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Почти 61 миллиард рублей – доходы, свыше 65 миллиардов – расходы. Такие суммы заложили областные депутаты в главный финансовый документ региона на 2017 год, который принят 22 декабря 2016 года во втором чтении.

После первого в бюджет было внесено 14 поправок – более 122 миллионов рублей дополнительно направят на строительство и ремонт сельских клубов. 93 миллиона добавят на ремонт поликлиник и больниц. Всего на развитие материально-технической базы тульского здравоохранения выделено 818 миллионов.

Как сообщил председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы Александр Рем, «в связи с тем, что доходная часть бюджета уменьшена в абсолютных цифрах, в процентном соотношении более 70% идет именно на социалку. Дополнительно будут направлены средства на развитие социальной сферы. Это строительство новых корпусов детской областной больницы, психоневрологический диспансер. Более 650 миллионов рублей заложено на новую школу – такого в Тульской области не было уже не один десяток лет».

Подробности итогового заседания Тульской областной думы – в вечернем выпуске «Вестей» в 20.45.
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