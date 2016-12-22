НОВОСТИ | Общество







22.12.2016 18:05 Мультканал Cartoon Network теперь в HD-качестве доступен тульским зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» Вести-Тула





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Cartoon Network показывает рейтинговые комедийные и приключенческие мультсериалы, получившие множество наград. На счету сериала «Время приключений» (неразлучные друзья – мальчик Финн и пес Джейк – спешат на помощь тем, кто попал в беду) около двух десятков премий, в том числе четыре «Эмми». Дважды получал «Эмми» сериал «Суперкрошки». Также в эфире канала «Удивительный мир Гамбола», «Бен 10», «Обычный мультик», «Вся правда о медведях», «Юные титаны, вперед!», «Супернубы» и многие другие.



Высокая оценка со стороны профессионалов и зрителей закономерна: современные сериалы Cartoon Network развивают у детей эмоциональный интеллект, творческое мышление и одновременно позволяют дать волю воображению. Все программы Cartoon Network сопровождаются обязательной возрастной маркировкой, что позволяет родителям выбирать подходящие мультфильмы для своих детей.



«Маленький зритель – очень требовательный, чтобы завоевать и удержать его внимание нужно приложить много усилий. Cartoon Network не случайно является одним из самых популярных детских телеканалов, потому что показывает отличные мультфильмы, которые воспитывают лучшие человеческие качества – доброту, заботу, отзывчивость, и одновременно дают новые знания. Появление версии Cartoon Network в HD-формате сделало канал еще зрелищнее и ярче, что оценят и дети, и взрослые», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.



«Телевидение в HD-качестве пользуется всё большим спросом у потребителей – оно становится одной из главных причин, по которой пользователи подключаются к платному телевидению. Мы очень рады предложить наш флагманский детский канал в высоком разрешении, он стал восьмым HD-каналом в нашем портфолио. Надеюсь, что подписчики «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» по достоинству оценят лучшие мультсериалы в зрелищной и высококачественной версии», – говорит Сергей Артемовский, старший директор «Медиа Альянса» по дистрибуции в России.



«Ростелеком» первым среди российских ТВ-операторов начал трансляцию в «Интерактивном ТВ» HD-версии детского телеканала Cartoon Network, дистрибуцией которого занимается «Медиа Альянс». Cartoon Network стабильно входит в первую тройку по аудитории среди детских кабельных каналов в России.Cartoon Network показывает рейтинговые комедийные и приключенческие мультсериалы, получившие множество наград. На счету сериала «Время приключений» (неразлучные друзья – мальчик Финн и пес Джейк – спешат на помощь тем, кто попал в беду) около двух десятков премий, в том числе четыре «Эмми». Дважды получал «Эмми» сериал «Суперкрошки». Также в эфире канала «Удивительный мир Гамбола», «Бен 10», «Обычный мультик», «Вся правда о медведях», «Юные титаны, вперед!», «Супернубы» и многие другие.Высокая оценка со стороны профессионалов и зрителей закономерна: современные сериалы Cartoon Network развивают у детей эмоциональный интеллект, творческое мышление и одновременно позволяют дать волю воображению. Все программы Cartoon Network сопровождаются обязательной возрастной маркировкой, что позволяет родителям выбирать подходящие мультфильмы для своих детей.«Маленький зритель – очень требовательный, чтобы завоевать и удержать его внимание нужно приложить много усилий. Cartoon Network не случайно является одним из самых популярных детских телеканалов, потому что показывает отличные мультфильмы, которые воспитывают лучшие человеческие качества – доброту, заботу, отзывчивость, и одновременно дают новые знания. Появление версии Cartoon Network в HD-формате сделало канал еще зрелищнее и ярче, что оценят и дети, и взрослые», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.«Телевидение в HD-качестве пользуется всё большим спросом у потребителей – оно становится одной из главных причин, по которой пользователи подключаются к платному телевидению. Мы очень рады предложить наш флагманский детский канал в высоком разрешении, он стал восьмым HD-каналом в нашем портфолио. Надеюсь, что подписчики «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» по достоинству оценят лучшие мультсериалы в зрелищной и высококачественной версии», – говорит Сергей Артемовский, старший директор «Медиа Альянса» по дистрибуции в России.

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