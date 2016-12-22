НОВОСТИ | Общество







22.12.2016 13:03 Тульский Еврейский центр помогает сохранить традиции Елена Панова





| фото |



Галина Давыдовна Морозова в Тульскую еврейскую общину ходит уже 18 лет. Она всю жизнь работала солисткой областной филармонии. Но уже почти 20 лет не выходит на сцену. В еврейском доме у нее появились новые знакомые и друзья. «Это деятельные люди, которые любят быть в обществе. Ведь многим пожилым людям трудно бывает пережить одиночество. А здесь общение, интересные занятия», - говорит Галина Морозова.



Участники дневного центра проводят здесь всю утро. После театра воспоминаний – музыкальная гостиная. Эта песня – одна из самых известных у еврейского народа. Исполняют на иврите. В ней звучат слова благодарности Всевышнему. Еще одна известная еврейская мелодия – Хава Нагила. Она была написана в 1918 году. Но стала настолько популярной, что многие считают ее народной.



«Человеку в любом возрасте важно ощущение, что он не один, что у него есть друзья, есть куда пойти, есть, где провести время с пользой. Помимо развлекательного направления, у нас есть оздоровительное и образовательное направления», - говорит психолог Юлия Густова.



Курсы обучения на компьютере открыты для всех желающих, не только для участников еврейской общины. Здесь научили пользоваться компьютером уже 700 человек. Галина Семеновна Устьян, также как и многие, приходит в дневной центр далеко не первый год. В прошлом она – учитель математики. Поэтому освоить компьютер ей было немного легче, чем другим. Она уже стала довольно активным пользователем.



Сегодня тульский еврейский дом – это культурный центр. Здесь есть библиотека, синагога, работают кружки. В творческой мастерской Татьяны Подольской занятия проходят постоянно. Возраст ее учеников не ограничен. Было бы желание, а работать практически в любой технике научат здесь.



Более 20 лет назад в еврейской общине возникло волонтерское движение. Его участники ухаживают на дому за людьми, которые нуждаются в подобной помощи. Волонтеры работают не только по Туле, но и в области. За то время, что действует движение, больше тысячи человек получили поддержку.



Как рассказала президент тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдэй Нэшама» Фаина Саневич, «…когда центр только образовался, то спонсорская организация помогла сотрудникам пройти обучение в институте социальных работников в Санкт-Петербурге. Сейчас работа ведется по программе, разработанной в Израиле».



В еврейском доме стремятся передать свои народные традиции молодым поколениям. Все национальные праздники проходят здесь. Ближайший из них – Ханука – один из самых почитаемых – состоится 25 декабря.



Несколько раз в неделю они собираются здесь. Участники дневного центра Тульской еврейской общины. Сегодня – занятие с психологом – театр воспоминаний. Детство каждого из этих людей выпало на военные годы. Им пришлось покинуть свой дом и жить в эвакуации. Воспоминания разные, но всегда светлые.Галина Давыдовна Морозова в Тульскую еврейскую общину ходит уже 18 лет. Она всю жизнь работала солисткой областной филармонии. Но уже почти 20 лет не выходит на сцену. В еврейском доме у нее появились новые знакомые и друзья. «Это деятельные люди, которые любят быть в обществе. Ведь многим пожилым людям трудно бывает пережить одиночество. А здесь общение, интересные занятия», - говорит Галина Морозова.Участники дневного центра проводят здесь всю утро. После театра воспоминаний – музыкальная гостиная. Эта песня – одна из самых известных у еврейского народа. Исполняют на иврите. В ней звучат слова благодарности Всевышнему. Еще одна известная еврейская мелодия – Хава Нагила. Она была написана в 1918 году. Но стала настолько популярной, что многие считают ее народной.«Человеку в любом возрасте важно ощущение, что он не один, что у него есть друзья, есть куда пойти, есть, где провести время с пользой. Помимо развлекательного направления, у нас есть оздоровительное и образовательное направления», - говорит психолог Юлия Густова.Курсы обучения на компьютере открыты для всех желающих, не только для участников еврейской общины. Здесь научили пользоваться компьютером уже 700 человек. Галина Семеновна Устьян, также как и многие, приходит в дневной центр далеко не первый год. В прошлом она – учитель математики. Поэтому освоить компьютер ей было немного легче, чем другим. Она уже стала довольно активным пользователем.Сегодня тульский еврейский дом – это культурный центр. Здесь есть библиотека, синагога, работают кружки. В творческой мастерской Татьяны Подольской занятия проходят постоянно. Возраст ее учеников не ограничен. Было бы желание, а работать практически в любой технике научат здесь.Более 20 лет назад в еврейской общине возникло волонтерское движение. Его участники ухаживают на дому за людьми, которые нуждаются в подобной помощи. Волонтеры работают не только по Туле, но и в области. За то время, что действует движение, больше тысячи человек получили поддержку.Как рассказала президент тульского областного еврейского благотворительного центра «Хасдэй Нэшама» Фаина Саневич, «…когда центр только образовался, то спонсорская организация помогла сотрудникам пройти обучение в институте социальных работников в Санкт-Петербурге. Сейчас работа ведется по программе, разработанной в Израиле».В еврейском доме стремятся передать свои народные традиции молодым поколениям. Все национальные праздники проходят здесь. Ближайший из них – Ханука – один из самых почитаемых – состоится 25 декабря.















Читать @gtrktula























