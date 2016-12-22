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|22.12.2016 12:05 ТулГУ занял 36 место в рейтинге востребованности
|"Вести-Тула"
Тульский государственный университет на 36-ом месте в рейтинге из 89-ти классических высших учебных заведений страны. Национальный рейтинг вузов РФ, который показывает их востребованность со стороны российской экономики, представлен на днях проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».
В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.
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