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22.12.2016 12:35 Посетители Центральной городской библиотеки увидят рождественского ангела "Вести-Тула"





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Сегодня здесь открывается выставка «Рождественский ангел: рукотворное чудо». В экспозиции представлены рисунки и поделки, выполненные в разнообразной технике и из самого простого материала: ткани, пряжи, ниток. Из обычной бумаги, как выясняется, можно сделать изящного объемного ангела. Ну, а получить необходимые навыки можно будет здесь же, на мастер-классе. Начало в 15 часов.





К Новому году и Рождеству традиционно украшаются наши дома. Подсказать, как это сделать наилучшим образом, решили в Тульской городской библиотеке имени Толстого.Сегодня здесь открывается выставка «Рождественский ангел: рукотворное чудо». В экспозиции представлены рисунки и поделки, выполненные в разнообразной технике и из самого простого материала: ткани, пряжи, ниток. Из обычной бумаги, как выясняется, можно сделать изящного объемного ангела. Ну, а получить необходимые навыки можно будет здесь же, на мастер-классе. Начало в 15 часов.

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