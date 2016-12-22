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22.12.2016 11:27 Туляки получат единовременную выплату вместе с январской пенсией "Вести-Тула"





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Как рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тульской области Людмила Маслова, «…начиная с 13 января 2017 года пенсионеры будут получать одновременно и пенсию, и единовременную выплату. Все граждане региона, имеющие право на единовременную выплату, получат ее без задержек в января 2017 года».



В январе пенсионеры, получат ещё и единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей – через Почту России, через кредитные или иные организации. Доставка будет осуществляться в течение месяца, дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не требуется.Как рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тульской области Людмила Маслова, «…начиная с 13 января 2017 года пенсионеры будут получать одновременно и пенсию, и единовременную выплату. Все граждане региона, имеющие право на единовременную выплату, получат ее без задержек в января 2017 года».









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