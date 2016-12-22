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НОВОСТИ | Общество



22.12.2016 11:11 В Новомосковске близки к решению проблемы кадров для районного здравоохранения
Виталий Моторин



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Одна из самых острых проблем молодых врачей – жильё. До прошлого года в Новомосковске, ее решали предоставляя специалистам квартиры на вторичном рынке, но с этого все принципиально изменилось, в городе появилось вот это здание.

Вместо приемных отделений, стационаров и кабинетов теперь служебные квартиры для врачей и учителей. Этот дом перестроили из бывшего корпуса больницы. Стены укрепили, этажей прибавили, квартиры получились большие, светлые, а главное бесплатные.

«Никакой арендной платы взиматься не будет. Оплачиваться будут только коммунальные услуги. Для молодого специалиста это великолепная стартовая площадка. Он получает жилье, у него есть возможность вхождения в различные программы по приобретению собственного жилья. Когда есть служебное жилье, этими вопросами заниматься гораздо легче», - говорит глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев.

100 миллионов рублей - именно столько для местной администарции стоил дом на 44 квартиры со своей территорией, парковками и детским площадками. Качество работ оценил глава региона Алексей Дюмин во время своего рабочего визита в Новомосковск. «Данный положительный пример достоин внимания. Поручаю провести мониторинг и выяснить есть ли незадействованные помещения, которые можно переоборудовать под служебное жилье», - отметил губернатор.

Местная районная больница располагает современным операционным блоком. Специалисты, способные грамотно работать с этим оборудованием - на вес золота и два десятка именно таких высококвалифицированных врачей уже переехали в Новомосковск. Павел терапевт, Анна педиатр, вместе они молодая семья Гариных, которая получила квартиру в новом доме, во многом по этому, говорят и работают в Новомосковске.

Новомосковский опыт в пример Алексей Дюмин привел уже во время рабочей поездки в соседнюю Узловую. Местная Районная больница также весьма неплохо оснащена, а важна, еще и тем, что именно сюда доставляют пострадавших в ДТП на трассе М-4. В этом году уже дважды здесь спасали пассажиров попавших в аварию рейсовых автобусов. Но этим врачам с жильем местная администрация может помочь лишь 10 тысячами рублей в месяц на аренду.

Развитие здравоохранения, а как его инструмент, поддержку молодых врачей стратегическими задачами Алексей Дюмин назвал в своем послании. На региональном уровне пример такой работы - программа «Земский доктор», но глава региона подчеркнул - очень многое будет зависеть от районных властей.

















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