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НОВОСТИ | Общество



21.12.2016 18:44 Тульской «сердечной» больнице исполнилось 75 лет
Вести-Тула

Тульская городская больница 13 отметила свой 75-летний юбилей

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Солидный возраст, огромный опыт - сегодня Тульская городская больница №13 отметила свой 75-летний юбилей. Изначально она создавалась как медсанчасть патронного завода. Сегодня здесь есть поликлиническое отделение и стационар. Основное направление работы больницы - помощь больным с нарушением сердечного ритма.

Как рассказала главный врач больницы №13 города Тулы Анна Савищева, «оборудование, которым оснащена больница, позволяет проводить операции на уровне высокотехнологичной медицинской помощи. В год мы проводим 400-450 жизнеспасающих операций».

Терапия сердечных заболеваний - одно из самых важных направлений в медицине, ведь смертность от сердечнососудистых заболеваний в России на первом месте. В 1993 году для мониторинга больных с нарушением ритма в поликлинике открыт городской аритмологический кабинет. Раньше нормализацию сердечного ритма проводили, как правило, медикаментозно.

Появление кардиостимуляторов оказалось настоящим прорывом в медицине. С каждым годом эти устройства совершенствуются, что существенно облегчает жизнь пациента. В 13-й больнице, на базе которой существует кардиологический центр, не только устанавливают кардиостимуляторы, но и отслеживают дальнейшее состояние пациента, проводят регулярные осмотры.

По словам заведующей кардиологическим отделением больницы №13 города Тулы Елены Мельниковой, «у нас открыт кабинет аритмологической службы, много кабинетов кардиологов, сейчас открываем кабинет реабилитации».
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