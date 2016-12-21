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НОВОСТИ | Общество



21.12.2016 18:28 В Туле побывали воспитанники кадетских корпусов
Вести-Тула

В Туле побывали воспитанники кадетских корпусов

| фото |
Сегодня в Тулу прибыли учащиеся кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, а также кадеты профильных кадетских классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как считают организаторы поездки, юные кадеты, побывав в оружейном Городе-Герое, познакомившись с его прошлым и настоящим, еще больше проникнутся патриотизмом, уважением к подвигу ветеранов. Воспитанники кадетских корпусов уже возложили цветы к мемориалу на Площади Победы, побывали в Тульском кремле, в гостях у сверстников из почетного караула, который несет Вахту памяти на Посту №1.
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