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НОВОСТИ | Общество



21.12.2016 18:09 Принят бюджет Тулы-2017
Вести-Тула

Принят бюджет Тулы-2017

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Бюджет города Тулы на 2017 год принят 21 декабря 2016 года. Во втором и третьем чтении за него единогласно проголосовали городские депутаты. Главный финансовый документ областного центра представили рядовым тулякам на прошедших публичных слушаниях.

По мнению городских властей, бюджет социально ориентированный и дополнен новыми программами по обеспечению комфортного проживания горожан. Его доходная часть в 2017 году - почти 12 миллиардов рублей. В расходной части предусмотрены средства на поэтапное повышение заработной платы работникам общего, дошкольного и дополнительного образования.

В следующем году появится и специальная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья, начнет реализовываться трехлетний план благоустройства. Продолжиться плановое строительство и ремонт дорог.











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