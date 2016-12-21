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21.12.2016 16:45 Идею открытия в Туле школы армянского языка подсказала жизнь Вести-Тула





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«Идею подсказала сама жизнь, - рассказал директор воскресной школы Ашот Устян . – Я заметил, что после распада Советского Союза многие граждане, не только армяне, стали появляться в Российской Федерации. Я говорю ребятам, что они совершают небольшой подвиг – шесть дней учатся в обычной школе, а в воскресенье находят время для изучения армянского языка. Воспитываем дух интернационализма, чтобы не было национальной розни – меня этот вопрос очень волнует».



«Те, которые родились в России, тяжеловато воспринимают армянский язык, особенно если дома не говорят на нём. Сейчас ко мне начали ходить и русские дети», - говорит преподаватель Елена Арутюнян.



«Армянский язык есть язык богов», сказал - Джордж Байрон. Армяне гордятся своим языком и хотят, чтобы их дети, родившиеся и живущие в России, знали его. Армянская воскресная школа при Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого существует уже 16 лет.«Идею подсказала сама жизнь, - рассказал директор воскресной школы Ашот Устян . – Я заметил, что после распада Советского Союза многие граждане, не только армяне, стали появляться в Российской Федерации. Я говорю ребятам, что они совершают небольшой подвиг – шесть дней учатся в обычной школе, а в воскресенье находят время для изучения армянского языка. Воспитываем дух интернационализма, чтобы не было национальной розни – меня этот вопрос очень волнует».«Те, которые родились в России, тяжеловато воспринимают армянский язык, особенно если дома не говорят на нём. Сейчас ко мне начали ходить и русские дети», - говорит преподаватель Елена Арутюнян.







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