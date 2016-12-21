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НОВОСТИ | Общество



21.12.2016 15:45 Ансамбль «Гармоника Джаз» намерен возродить подзабытый бренд Тулы
Елена Панова

Ансамбль «Гармоника Джаз» намерен возродить подзабытый бренд Тулы

| фото |
Вряд ли автор музыки к песне «Одинокая гармонь» знаменитый композитор Борис Мокроусов догадывался, что его произведение может зазвучать в стиле этно-фьюжн. Джаз и народную напевность соединили музыканты из тульского ансамбля «Гармоника Джаз».

Исполнение джаз на гармони кажется невозможным, но только до того момента пока не услышишь его в исполнении ансамбля «Гармоника Джаз». Коллектив появился чуть больше года назад. Его руководитель – Николай Кузьмищев – профессиональный гармонист. Учился в Орле у известного педагога и композитора Евгения Дербенко.

Теперь вернулся в Тулу, начал преподавать. Он давно мечтает сделать самый тульский музыкальный инструмент популярным на родине. «Гармонь должна быть брендом Тулы, её здесь надо поднимать, так как, к сожалению, гармонь в Туле на данный момент развита слабо», - говорит руководитель ансамбля Николай Кузьмищев.

«Гармоника Джаз» играет музыку от народной академической до произведений Луи Армстронга и Дюка Эллингтона. А вот так звучит импровизация в исполнении гармони на тему Джорджа Гершвина.

Коллектив уже успел побывать на всероссийских и международных конкурсах исполнителей и стать лауреатом. Недавно в музее Белобородова музыканты запустили цикл концертов «Джазовые четверги». Пока состоялось только два выступления. Следующая встреча пройдет уже в будущем году. А совсем скоро музыканты дадут большой сольный концерт во Дворце культуры железнодорожников.
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