НОВОСТИ | Происшествия







21.12.2016 15:06 В Туле произошло тройное столкновение автомобилей Вести-Тула





| фото |



В Туле на улице Пролетарской водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер» совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «Киа Сид», который в свою очередь столкнулся с двигающимся впереди «Рено Логан» В результате ДТП в больницу обратился пассажир автомобиля «Фольксваген», 18-летняя девушка, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.



За 20 декабря 2016 года в регионе произошло две аварии. Автомобиль «ГАЗ» на трассе «Крым» в районе посёлка Чернь столкнулся со встречным «КамАЗом», из-за чего первый опрокинулся на обочину. Медицинская помощь потребовалась водителю «ГАЗа».В Туле на улице Пролетарской водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер» совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «Киа Сид», который в свою очередь столкнулся с двигающимся впереди «Рено Логан» В результате ДТП в больницу обратился пассажир автомобиля «Фольксваген», 18-летняя девушка, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.

Читать @gtrktula

















