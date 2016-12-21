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21.12.2016 11:36 Туляки узнают «Тайну пирата» Мария Кузнецова





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Высококлассная джигитовка - тоже цирковая классика. А ещё в программе нет привычных клоунских реприз, но много юмора. Благодаря Сергею Клюеву - обычно он клоун . а здесь и пират рыжий кот, и факир и дед мороз - самый настоящий, даже цирковые дети в него верят.



В программе участвуют три поколения династии Ивановых. Отношение к Туле у артистов особенное - Александр Иванов ездит сюда с 1970 года. Программа «Тайна пирата» в Тульском цирке будет гостить до 15 января.



«Тайна пирата» - это представление и для малышей, и для взрослых. Здесь соединились новогодний спектакль и классическая цирковая программа - с технически сложными и рискованными трюками. Такими, как жонглирование мячом на канате. За этот номер Михаил Иванов попал в Книгу рекордов Гиннеса. По его словам «…цирковое представление не должно быть без сложных трюков. Чтобы зрители смотрели и восхищались».Высококлассная джигитовка - тоже цирковая классика. А ещё в программе нет привычных клоунских реприз, но много юмора. Благодаря Сергею Клюеву - обычно он клоун . а здесь и пират рыжий кот, и факир и дед мороз - самый настоящий, даже цирковые дети в него верят.В программе участвуют три поколения династии Ивановых. Отношение к Туле у артистов особенное - Александр Иванов ездит сюда с 1970 года. Программа «Тайна пирата» в Тульском цирке будет гостить до 15 января.











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