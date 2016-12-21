НОВОСТИ | Общество







21.12.2016 11:21 Жителям Алексина рассказали об изменениях в сфере ЖКХ Виталий Моторин





| фото |



Также жителям рассказали о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов – о необходимости избрания уполномоченного лица от собственников для контроля за выполнением работ, и о том, что на все работы установлен пятилетний гарантийный срок. Об этих и других аспектах ЖКХ жители Алексина узнали от специалистов проекта «Народный жилищный контроль» в рамках итогового семинара образовательного курса «Школа грамотного потребителя».



«Этот курс проводится для старших по домам, для председателей советов домов, которые были выбраны официально, для активных граждан, которые хотят изменить ситуацию в своем доме, наладить отношения с управляющими организациями. В этом году мы провели семинары в каждом муниципальном образовании, участие приняли более полутора тысяч человек», - рассказывает специалист проекта «Народный жилищный контроль» Екатерина Овчинникова.



Проект «Народный жилищный контроль» призван обеспечить консультационную поддержку гражданам по вопросам ЖКХ и стал победителем грантового конкурса правительства Тульской области по поддержке социально-значимых проектов в 2016 году.



Телефон «горячей линии» по поддержке собственников 8(4872)55-57-34, 89207915010. Официальный сайт проекта www.nk71.ru В следующем году специалисты Народного контроля планируют продолжить образовательную программу.



С 1 января 2017 года согласно федеральному законодательству плата за общедомовые нужды будет включена в строку за содержание жилья. Расчет платы за ОДН будут производить в рамках установленных нормативов.Также жителям рассказали о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов – о необходимости избрания уполномоченного лица от собственников для контроля за выполнением работ, и о том, что на все работы установлен пятилетний гарантийный срок. Об этих и других аспектах ЖКХ жители Алексина узнали от специалистов проекта «Народный жилищный контроль» в рамках итогового семинара образовательного курса «Школа грамотного потребителя».«Этот курс проводится для старших по домам, для председателей советов домов, которые были выбраны официально, для активных граждан, которые хотят изменить ситуацию в своем доме, наладить отношения с управляющими организациями. В этом году мы провели семинары в каждом муниципальном образовании, участие приняли более полутора тысяч человек», - рассказывает специалист проекта «Народный жилищный контроль» Екатерина Овчинникова.Проект «Народный жилищный контроль» призван обеспечить консультационную поддержку гражданам по вопросам ЖКХ и стал победителем грантового конкурса правительства Тульской области по поддержке социально-значимых проектов в 2016 году.Телефон «горячей линии» по поддержке собственников 8(4872)55-57-34, 89207915010. Официальный сайт проекта www.nk71.ru В следующем году специалисты Народного контроля планируют продолжить образовательную программу.











Читать @gtrktula

















