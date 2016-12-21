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21.12.2016 10:58 В третий рейтинг вошли 145 управляющих компаний "Вести-Тула"





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Все рейтинговые компании разбиты на три группы в соответствии с качеством их работы: зеленая – передовая, желтая – с небольшими шероховатостями и красная – группа недоверия. Рейтинг составлялся не из расчета экономической эффективности, а обеспечения надежности в содержании домов, качества работы с жителями, с поставщиками коммунальных услуг, опыта, квалификации и финансового положения управляющей компании.



По словам начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…количество расторгнутых договоров управления тоже хороший показатель. Люди становятся грамотнее день ото дня. Невозможно собственников, которых не устраивает управляющая компания, заставить с этой УК остаться. Люди активно их меняют, если считают, что компания работает плохо. Так за последние несколько месяцев только в Туле 69 домов расторгли договоры с УК».



С введением рейтинга ситуация с задолженностями изменилась в лучшую сторону… Тем не менее отдельные управляющие компании продолжают накапливать долги, иногда даже оправдывая ими свою неэффективную работу.



Эффективность повысили, но работать еще есть с чем! Накануне был оглашен и подробно разобран рейтинг управляющих компаний Тулы. На сегодняшний день в области более 14 тысяч многоквартирных домов находятся в управлении. В рейтинговом списке 145 компаний. В него не вошли обладатели «нулевых лицензий», появившиеся менее трех месяцев назад, в отношении которых идет следствие и находящиеся в стадии банкротства.Все рейтинговые компании разбиты на три группы в соответствии с качеством их работы: зеленая – передовая, желтая – с небольшими шероховатостями и красная – группа недоверия. Рейтинг составлялся не из расчета экономической эффективности, а обеспечения надежности в содержании домов, качества работы с жителями, с поставщиками коммунальных услуг, опыта, квалификации и финансового положения управляющей компании.По словам начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «…количество расторгнутых договоров управления тоже хороший показатель. Люди становятся грамотнее день ото дня. Невозможно собственников, которых не устраивает управляющая компания, заставить с этой УК остаться. Люди активно их меняют, если считают, что компания работает плохо. Так за последние несколько месяцев только в Туле 69 домов расторгли договоры с УК».С введением рейтинга ситуация с задолженностями изменилась в лучшую сторону… Тем не менее отдельные управляющие компании продолжают накапливать долги, иногда даже оправдывая ими свою неэффективную работу.













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