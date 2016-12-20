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НОВОСТИ | Общество



20.12.2016 18:37 В Тульской области обсудили способы предотвращения алкогольных трагедий
Вести-Тула

В Тульской области обсудили способы предотвращения алкогольных трагедий

| фото |
Трагические события в Иркутске, где произошли массовые отравления метиловым спиртом и более 50 смертей, стали спусковым крючком для инициирования срочных мер по борьбе с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции и в Тульской области. Сегодня комиссия, состоящая из представителей нескольких профильных министерств, обсудила внесение соответствующих изменений в региональное законодательство и наметила необходимые мероприятия для предотвращения подобных трагедий.

Всё это особенно актуально в преддверии рождественских каникул, когда люди охотнее приобретают алкоголь. Накануне тема была поднята в правительстве РФ. Федеральные власти предлагают три ключевых направления. Первое – это изменение в 171 Федеральный закон, связанное с контролем оборота спиртосодержащей продукции через систему ЕГАИС. Второе - с экономическим ударом по серому бизнесу: приведение ставки акциза по спиртосодержащей продукции к уровню обычного алкоголя. И третье – изменение в Уголовный и Административный кодексы, которые сократят дистанцию от простого штрафа до уголовной статьи.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Григория Лаврухина, «мы обсуждали данные проблемы, которые стоят перед Тульской областью, с Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Он дал четкие и понятные установки нашей работе. Несмотря на меры, которые предпринимаются федерацией, мы должны со своей стороны перед новогодними праздниками провести мероприятия, направленные на недопущение таких трагических событий, которые произошли в Иркутске».













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