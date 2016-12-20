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20.12.2016 18:17 В новом году новомосковцы получат отремонтированный ДК Вести-Тула





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По словам заместителя главы администрации Новомосковска Евгения Тихонова, «подрядчик зашёл из Рязани, начали активно работать, но в сентябре темпы снизили, ссылаясь на финансовые трудности. С октября мы провели с ними переговоры и завели подрядчика, который участвовал в капитальном ремонте. Сейчас работы выполнены процентов на 98. Остается порядка 100 квадратных метров кровли, частично фасад. Работы выполняются с учетом температурного режима. Стоимость по контракту 7 миллионов 200 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из четырех источников: правительство Тульской области, средства муниципалитета, спонсоров и жителей».



Завершается ремонт городского Дворца культуры в Новомосковске. Новая крыша, пластиковые окна, обновленный фасад, архитектурная подсветка - этого ремонта здесь ждали долго. С момента постройки, 1936 года, практически никаких работ не проводилось. С помощью программы «Народный бюджет» удалось провести капитальный ремонт крыши и фасада здания. Правда, работы подрядчик должен был закончить еще в сентябре. Из-за проблем последнего работы сейчас заканчивает другая организация.По словам заместителя главы администрации Новомосковска Евгения Тихонова, «подрядчик зашёл из Рязани, начали активно работать, но в сентябре темпы снизили, ссылаясь на финансовые трудности. С октября мы провели с ними переговоры и завели подрядчика, который участвовал в капитальном ремонте. Сейчас работы выполнены процентов на 98. Остается порядка 100 квадратных метров кровли, частично фасад. Работы выполняются с учетом температурного режима. Стоимость по контракту 7 миллионов 200 тысяч рублей. Финансирование осуществляется из четырех источников: правительство Тульской области, средства муниципалитета, спонсоров и жителей».





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