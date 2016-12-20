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|20.12.2016 17:29 Тульская область вошла в число лидеров рейтинга капремонта
|Вести-Тула
Тульская область - в числе лидеров по выполнению программы капремонта. И это не смотря на имеющиеся жалобы со стороны жильцов на качество работ, срывы сроков подрядчиками. Эти факты не помешали нашему региону наряду с Татарстаном и Белгородской областью возглавить рейтинг, составленный экспертами Общероссийского народного фронта.
Рейтинг сформирован на основании шести основных показателей, характеризующих качество организации региональными органами власти капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эксперты оценивали общее выполнение работ по программе, собираемость взносов на капремонт (как от собственников, так и от муниципалитетов), востребованность средств собственников жилья, количество проведенных работ на каждый дом, а также нагрузку на сотрудников регионального оператора.
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