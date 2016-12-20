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20.12.2016 16:43 Лидер футбольных фанатов Сергей Горбачёв может выйти из тюрьмы досрочно
Вести-Тула

Лидер футбольных фанатов Сергей Горбачёв может выйти из тюрьмы досрочно

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Один из лидеров тульского футбольного фанатского движения Сергей Горбачёв может выйти из тюрьмы Марселя раньше времени. Заседание по условно-досрочному освобождению председателя фан-клуба «Арсенала» прошло накануне, а окончательный вердикт будет вынесен 21 декабря.

Сергей Горбачёв был осуждён на 18 месяцев за участие в беспорядках перед матчем Россия – Англия на чемпионате Европы во Франции.
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