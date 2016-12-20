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20.12.2016 16:14 Жители Тульской области игнорируют фликеры София Гафарова





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Думаю, достаточно доводов, чтобы купить своему чаду фликер. Но прежде чем покупать световозвращатели, надо знать некоторые правила.

Главное - цвет должен быть лимонный или белый. Все остальные - красные розовые, оранжевые, кислотных оттенков – бесполезны и не более чем яркие сувениры. Так же и фликер фликеру рознь. Одиночный брелок на рюкзаке – не спасение. Как и наклейка на шапке или куртке.



Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Тульской области Анастасия Гудкова говорит, что «ребёнок должен быть виден водителям со всех сторон. Можно приобрести рюкзак со светоотражающими элементами или наклеить на него стикер. Спереди наклеить стикер на одежду».



Согласно исследованиям, светоотражающие элементы видны на расстоянии от 80 до 150 метров. Тормозной пусть машины около 25 метров. Для успокоения души и безопасности чада нашейте на одежду фликеры-нашивки или выбирайте куртку и штаны со светоотражателями.



Родители, стоит помнить и о Правилах дорожного движения! Лучше - на собственном примере.



Вы видите человека на обочине? А сейчас? Так и водитель в темноте заметит только пешехода со светоотражателями. А вот без них жизнь человека будет в опасности. Особенно ребёнка, который больше всего уязвим на дороге, потому что из-за роста менее заметен, да и растеряется в опасной ситуации. У водителя же при скорости 90 километров в час есть всего полторы секунды. Может быть…Думаю, достаточно доводов, чтобы купить своему чаду фликер. Но прежде чем покупать световозвращатели, надо знать некоторые правила.Главное - цвет должен быть лимонный или белый. Все остальные - красные розовые, оранжевые, кислотных оттенков – бесполезны и не более чем яркие сувениры. Так же и фликер фликеру рознь. Одиночный брелок на рюкзаке – не спасение. Как и наклейка на шапке или куртке.Инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД по Тульской области Анастасия Гудкова говорит, что «ребёнок должен быть виден водителям со всех сторон. Можно приобрести рюкзак со светоотражающими элементами или наклеить на него стикер. Спереди наклеить стикер на одежду».Согласно исследованиям, светоотражающие элементы видны на расстоянии от 80 до 150 метров. Тормозной пусть машины около 25 метров. Для успокоения души и безопасности чада нашейте на одежду фликеры-нашивки или выбирайте куртку и штаны со светоотражателями.Родители, стоит помнить и о Правилах дорожного движения! Лучше - на собственном примере.





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