НОВОСТИ | Общество







20.12.2016 15:47 Корреспондент тульских «Вестей» награждён за освещение жизни бизнеса Вести-Тула





| фото |



Кульминацией вечера стало награждение призёров конкурса «Бизнес-триумф». Победители были представлены сразу в шести номинациях, среди которых - «Лучшее производственное предприятия», «Лучшее социально-ориентированное предприятия», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее предприятие в сфере услуг», «Бизнес-леди года». Также наград удостоились журналисты, принимавшие участие в конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение Года предпринимательства в Тульской области. В их числе и наш специальный корреспондент Алексей Ерёмин.



В Туле прошёл итоговый форум для предпринимателей. Лучших наградили в рамках конкурса «Бизнес-триумф». Здесь же состоялась долгожданная премьера книги «Летопись тульского предпринимательства». В издании нашли своё отражение основные этапы становления и развития предпринимательства Тульской губернии, начиная с XVII века и заканчивая современным этапом, сведения о дельцах, внесших вклад в развитие своего района и области в целом.Кульминацией вечера стало награждение призёров конкурса «Бизнес-триумф». Победители были представлены сразу в шести номинациях, среди которых - «Лучшее производственное предприятия», «Лучшее социально-ориентированное предприятия», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие», «Лучшее предприятие в сфере услуг», «Бизнес-леди года». Также наград удостоились журналисты, принимавшие участие в конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение Года предпринимательства в Тульской области. В их числе и наш специальный корреспондент Алексей Ерёмин.

Читать @gtrktula

















