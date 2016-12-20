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20.12.2016 18:26 Тульские аграрии смогут увеличить урожай картофеля и сахарной свеклы Вести-Тула





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На Тульский рынок калийные удобрения выйдут в 2018 году. Данный тип удобрений очень востребован именно в Тульской области, калийные удобрения активно используются для выращивания популярных в регионе культур - картофеля и сахарной свеклы. На данный момент рынок калийных удобрений в России монополизирован и выход на рынок продукции Еврохима должен существенно снизить цены.



Дистрибуцией калийных удобрений будет заниматься ЕвроХим Трейдинг Рус г. Новомосковск. По словам директора подразделения Владислава Удовиченко, калийные удобрения станут для Тульских аграриев более доступными. «Почвы Тульской области испытывают острый дефицит подвижного калия, что приводит к снижению урожайности всех культур, особенно картофеля и сахарной свеклы. С запуском калийных предприятий в Волгоградской области и Пермском крае мы сможем предложить не только хлористый калий, но весь ассортимент продуктов на основе калия, в том числе и наиболее технологичные водорастворимые удобрения».



Компания ЕвроХим и министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали два специальных инвестиционных контракта на строительство двух калийных предприятий в Волгоградской области и Пермском крае. Общий объем производства калия хлористого составит 4,6 миллиона тонн в год, а объем добываемой руды составит 20 миллионов тонн в год.На Тульский рынок калийные удобрения выйдут в 2018 году. Данный тип удобрений очень востребован именно в Тульской области, калийные удобрения активно используются для выращивания популярных в регионе культур - картофеля и сахарной свеклы. На данный момент рынок калийных удобрений в России монополизирован и выход на рынок продукции Еврохима должен существенно снизить цены.Дистрибуцией калийных удобрений будет заниматься ЕвроХим Трейдинг Рус г. Новомосковск. По словам директора подразделения Владислава Удовиченко, калийные удобрения станут для Тульских аграриев более доступными. «Почвы Тульской области испытывают острый дефицит подвижного калия, что приводит к снижению урожайности всех культур, особенно картофеля и сахарной свеклы. С запуском калийных предприятий в Волгоградской области и Пермском крае мы сможем предложить не только хлористый калий, но весь ассортимент продуктов на основе калия, в том числе и наиболее технологичные водорастворимые удобрения».

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