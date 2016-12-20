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20.12.2016 15:14 В нескольких школах региона вирусы приостановили учебный процесс Вести-Тула





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В Туле, по данным санитарных врачей, эпидпорог превышен на 10%. Как отмечается, больше всего простуда подкосила взрослых и детей до 2 лет. В Роспотребнадзоре уверяют, что на данный момент циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии, хотя у четырех заболевших подтверждено наличие вирусов гриппа A (H3N2).



Несколько школ в Новомосковске, отдельные классы в Ефремове, Щёкине, группа в детском саду Плавска полностью приостановили образовательный процесс из за большого числа заболевших гриппом и ОРВИ. И хотя по области в целом речи об эпидемии не идет, число больных за прошедшую неделю в регионе увеличилось.В Туле, по данным санитарных врачей, эпидпорог превышен на 10%. Как отмечается, больше всего простуда подкосила взрослых и детей до 2 лет. В Роспотребнадзоре уверяют, что на данный момент циркулируют преимущественно вирусы негриппозной этиологии, хотя у четырех заболевших подтверждено наличие вирусов гриппа A (H3N2).

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