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|20.12.2016 14:04 Тула победила во всероссийском конкурсе
|"Вести-Тула"
Тула заняла второе место в конкурсе «Город детей – город семей». Накануне оружейную столицу наградили в Совете Федерации.
Этот конкурс - одно из самых масштабных мероприятий, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 7 лет в нем приняли участие более пятисот населённых пунктов из 77 регионов страны.
В нынешнем году к участию были приглашены большие, средние и малые города, и особенно отмечались те, в которых органы местного самоуправления лучше других заботятся о маленьких горожанах, уделяют особое внимание комплексной работе с их семьями.
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