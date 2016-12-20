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НОВОСТИ | Общество



20.12.2016 13:50 Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности
"Вести-Тула"



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Они борются с опасностью, которая не видна глазом: предотвращают деятельность радикальных исламских группировок, выводят на чистую воду наркоторговцев, обнаруживают незаконные склады оружия.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности. Это уже 99-ая годовщина образования ведомства, в разные годы называвшегося по-разному: ВЧК, НКВД, КГБ, теперь – ФСБ. Накануне в региональном управлении чествовали ветеранов - тех, кто посвятил защите безопасности отечества всю свою жизнь.

«Этот праздник мы всегда встречаем с хорошим настроением. Мы радуемся успехам наших действующих сотрудников. В этот праздничный день у ветеранов есть возможность собраться вместе, пообщаться, вспомнить павших сотрудников», - говорит председатель совета ветеранов УФСБ России по Тульской области Вячеслав Салихов.

В память о тех, кого уже нет рядом, ветераны службы возложили цветы к Вечному огню у памятника сотрудникам органов безопасности. Традиционная для этого дня церемония прошла особенно торжественно: ведь в этом году первому командиру Тульского рабочего полка Анатолию Горшкову присвоили звание Героя России -… спустя 75 лет после обороны города.

«Сегодня мы смело можем говорить, что присвоение посмертно звания Героя России командиру Тульского рабочего полка Анатолию Горшкову, которое было проведено на территории нового Тульского Суворовского училища, способствует тому, что Тула сегодня, наряду с другими символами, становится символом и оплотом российского патриотизма», - говорит почетный сотрудник органов безопасности Владимир Лебедев.
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