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20.12.2016 13:35 Музей «Тульские самовары» открывает свои двери для посетителей "Вести-Тула"





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С историей тульского самоварного производства с конца 18 до начала 21 веков можно ознакомиться в экспозиционном зале на втором этаже учреждения. Здесь представлены яркие образцы, в том числе изделие первой тульской фабрики братьев Лисицыных.



А в мультимедийном киоске посетители узнают об истории музея «Тульские самовары», а также фабрикантах Фоминых и Баташёвых. На первом этаже музея продолжаются реставрационные работы.







Жители областного центра и гости города вновь могут посетить музей «Тульские самовара».С историей тульского самоварного производства с конца 18 до начала 21 веков можно ознакомиться в экспозиционном зале на втором этаже учреждения. Здесь представлены яркие образцы, в том числе изделие первой тульской фабрики братьев Лисицыных.А в мультимедийном киоске посетители узнают об истории музея «Тульские самовары», а также фабрикантах Фоминых и Баташёвых. На первом этаже музея продолжаются реставрационные работы.

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