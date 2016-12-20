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20.12.2016 13:05 Тульские игрушки украсили крымские елки Алина Фурсенко





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Расписывая фигурку ангела для музея «Шар – папье» они получали возможность подарить по 500 игрушек шар-папье малышам из детских домов, интернатов и больниц. По всей Республике Крым разлетелось 5 тысяч таких приятных игрушек. Фестиваль поддержала Мосгордума. В день фестиваля в коллекцию взрослых работ добавились два ангела от главы республики Крым Сергея Аксенова и его супруги Елены.



В Крым игрушки-заготовки, разработанные в Туле по специальной технологии, приехали необычным транспортом – доставить их в местные школы и детские сады вызвались крымские сотрудники ГИБДД, а после забрали готовые работы к месту проведения фестиваля в Симферополь. Они же предложили отдельную тему для творчества – «В новый год без ДТП». Кроме того работы были представлены еще в трех номинациях –« Игрушка на елку из Шар-папье», Фантазия из Шар-папье» и Мой любимый Крым».



«Они приложили максимум фантазии и максимум своих талантов. Сегодня мы подвели итоги, и дети получили свои заслуженные награды, это было замечательно», - говорит заместитель директора по воспитательной работе дворца детского и юношеского творчества города Симферополя Вера Паутова. Не только шедевры кисти, но и вышивка, аппликация, бисероплетение, квилинг и декупаж. Крымские юные мастера подошли к делу с абсолютно разных сторон.



И как итог – большая и разноцветная новогодняя елка – ее, после концертной программа и торжественного награждения победителей участники украсили собственными творениями, возродив старинную традицию наряжать главный символ нового года игрушками, сделанными с душой и своими руками.



Одинаковые по форме, но такие разные по воплощению. Задолго до фестиваля игрушки расписывали взрослые. Известные артисты, спортсмены и общественные деятели смогли подарить праздник тысячам детей, поучаствовав в благотворительной акции.Расписывая фигурку ангела для музея «Шар – папье» они получали возможность подарить по 500 игрушек шар-папье малышам из детских домов, интернатов и больниц. По всей Республике Крым разлетелось 5 тысяч таких приятных игрушек. Фестиваль поддержала Мосгордума. В день фестиваля в коллекцию взрослых работ добавились два ангела от главы республики Крым Сергея Аксенова и его супруги Елены.В Крым игрушки-заготовки, разработанные в Туле по специальной технологии, приехали необычным транспортом – доставить их в местные школы и детские сады вызвались крымские сотрудники ГИБДД, а после забрали готовые работы к месту проведения фестиваля в Симферополь. Они же предложили отдельную тему для творчества – «В новый год без ДТП». Кроме того работы были представлены еще в трех номинациях –« Игрушка на елку из Шар-папье», Фантазия из Шар-папье» и Мой любимый Крым».«Они приложили максимум фантазии и максимум своих талантов. Сегодня мы подвели итоги, и дети получили свои заслуженные награды, это было замечательно», - говорит заместитель директора по воспитательной работе дворца детского и юношеского творчества города Симферополя Вера Паутова. Не только шедевры кисти, но и вышивка, аппликация, бисероплетение, квилинг и декупаж. Крымские юные мастера подошли к делу с абсолютно разных сторон.И как итог – большая и разноцветная новогодняя елка – ее, после концертной программа и торжественного награждения победителей участники украсили собственными творениями, возродив старинную традицию наряжать главный символ нового года игрушками, сделанными с душой и своими руками.











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