Победа в Сочи:
Хорёк всё знал
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Тульский роддом:
Опасные процедуры


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.12.2016 13:05 Тульские игрушки украсили крымские елки
Алина Фурсенко



| фото |
Одинаковые по форме, но такие разные по воплощению. Задолго до фестиваля игрушки расписывали взрослые. Известные артисты, спортсмены и общественные деятели смогли подарить праздник тысячам детей, поучаствовав в благотворительной акции.

Расписывая фигурку ангела для музея «Шар – папье» они получали возможность подарить по 500 игрушек шар-папье малышам из детских домов, интернатов и больниц. По всей Республике Крым разлетелось 5 тысяч таких приятных игрушек. Фестиваль поддержала Мосгордума. В день фестиваля в коллекцию взрослых работ добавились два ангела от главы республики Крым Сергея Аксенова и его супруги Елены.

В Крым игрушки-заготовки, разработанные в Туле по специальной технологии, приехали необычным транспортом – доставить их в местные школы и детские сады вызвались крымские сотрудники ГИБДД, а после забрали готовые работы к месту проведения фестиваля в Симферополь. Они же предложили отдельную тему для творчества – «В новый год без ДТП». Кроме того работы были представлены еще в трех номинациях –« Игрушка на елку из Шар-папье», Фантазия из Шар-папье» и Мой любимый Крым».

«Они приложили максимум фантазии и максимум своих талантов. Сегодня мы подвели итоги, и дети получили свои заслуженные награды, это было замечательно», - говорит заместитель директора по воспитательной работе дворца детского и юношеского творчества города Симферополя Вера Паутова. Не только шедевры кисти, но и вышивка, аппликация, бисероплетение, квилинг и декупаж. Крымские юные мастера подошли к делу с абсолютно разных сторон.

И как итог – большая и разноцветная новогодняя елка – ее, после концертной программа и торжественного награждения победителей участники украсили собственными творениями, возродив старинную традицию наряжать главный символ нового года игрушками, сделанными с душой и своими руками.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.