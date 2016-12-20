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20.12.2016 12:34 Десятилетней девочке требуется помощь София Гафарова





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Родилась девочка на месяц раньше срока и на восьмой день жизни пережила клиническую смерть. Целых 19 минут не билось детское сердце. Симу спасли, но у нее произошел отек мозга. Только в три месяца малышка попала домой к маме. В год и 4 месяца был поставлен диагноз. Долгие годы ни один из способов лечения не помогал. Но родители не сдавались. Возили дочку заграницу, оплачивая поездки сами и с помощью родных, друзей. И появилась надежда.



Три курса лечения Сима прошла в Московском институте медицинских технологий. После чего девочка научилась делать все более осмысленно. Держать чашку, собирать пирамидку, даже самой надевать одежду.



«Необходимо продолжить лечение Симы, с помощью которого, возможно научить самостоятельно стоять, ходить без поддержки, улучшить понимание обращенной речи», - говорит главный врач-невролог ИТМ (Москва) Ольга Рымарева.



Новый курс лечения для Симы в Москве стоит 199 740 рублей. И помочь можете вы, зрители, нашего телеканала. Для этого надо оправить смс на номер 5542 со словом Дети. Стоимость сообщения 75 рублей. Другие способы помочь Симе вы узнаете на сайте Русфонда.



Свои первые шаги Сима сделала всего три года назад. И для семьи это стало настоящим событием. Сейчас девочке 10, и ходить без помощи она не может. У Симы детский церебральный паралич.Родилась девочка на месяц раньше срока и на восьмой день жизни пережила клиническую смерть. Целых 19 минут не билось детское сердце. Симу спасли, но у нее произошел отек мозга. Только в три месяца малышка попала домой к маме. В год и 4 месяца был поставлен диагноз. Долгие годы ни один из способов лечения не помогал. Но родители не сдавались. Возили дочку заграницу, оплачивая поездки сами и с помощью родных, друзей. И появилась надежда.Три курса лечения Сима прошла в Московском институте медицинских технологий. После чего девочка научилась делать все более осмысленно. Держать чашку, собирать пирамидку, даже самой надевать одежду.«Необходимо продолжить лечение Симы, с помощью которого, возможно научить самостоятельно стоять, ходить без поддержки, улучшить понимание обращенной речи», - говорит главный врач-невролог ИТМ (Москва) Ольга Рымарева.Новый курс лечения для Симы в Москве стоит 199 740 рублей. И помочь можете вы, зрители, нашего телеканала. Для этого надо оправить смс на номер 5542 со словом Дети. Стоимость сообщения 75 рублей. Другие способы помочь Симе вы узнаете на сайте Русфонда.













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