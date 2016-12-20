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|20.12.2016 12:34 Десятилетней девочке требуется помощь
|София Гафарова
Свои первые шаги Сима сделала всего три года назад. И для семьи это стало настоящим событием. Сейчас девочке 10, и ходить без помощи она не может. У Симы детский церебральный паралич.
Родилась девочка на месяц раньше срока и на восьмой день жизни пережила клиническую смерть. Целых 19 минут не билось детское сердце. Симу спасли, но у нее произошел отек мозга. Только в три месяца малышка попала домой к маме. В год и 4 месяца был поставлен диагноз. Долгие годы ни один из способов лечения не помогал. Но родители не сдавались. Возили дочку заграницу, оплачивая поездки сами и с помощью родных, друзей. И появилась надежда.
Три курса лечения Сима прошла в Московском институте медицинских технологий. После чего девочка научилась делать все более осмысленно. Держать чашку, собирать пирамидку, даже самой надевать одежду.
«Необходимо продолжить лечение Симы, с помощью которого, возможно научить самостоятельно стоять, ходить без поддержки, улучшить понимание обращенной речи», - говорит главный врач-невролог ИТМ (Москва) Ольга Рымарева.
Новый курс лечения для Симы в Москве стоит 199 740 рублей. И помочь можете вы, зрители, нашего телеканала. Для этого надо оправить смс на номер 5542 со словом Дети. Стоимость сообщения 75 рублей. Другие способы помочь Симе вы узнаете на сайте Русфонда.
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