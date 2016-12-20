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20.12.2016 12:20 Депутаты облдумы устроили праздник для больных детей Полина Ермолаева





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Встречать Новый год в больничных стенах – обстоятельство досадное, но поправимое. Депутаты областной думы уже много лет подряд устраивают большой праздник для малышей – пациентов детской областной больницы. Благодаря их стараниям ребята могут хоть ненадолго покинуть свои палаты и устроить себе творческий час.



Огни на большой ёлке, дед Мороз и его внучка, и даже символ года – веселая курочка пожаловала на бал. Детки так заразились энергичными па танцоров из коллектива «Элегия», что, не усидев на месте, сами пустились в конкурсную кутерьму. Весельем заразиться не страшно – это как раз то самое, спасительное чувство…



Все взрослые получили ответные подарки из рук детей и обещание беречь свое здоровье и радоваться каждому мгновению, тогда грядущий 2017 год будет непременно добрым!



Знакомые формы, только в бесцветном варианте совсем не радуют. Перед маленькими пациентами больницы стоит новогодняя задача – сделать свой шар-папье праздничным украшением, достойным украсить ёлку! А когда руки при деле и мечтается слаще!Встречать Новый год в больничных стенах – обстоятельство досадное, но поправимое. Депутаты областной думы уже много лет подряд устраивают большой праздник для малышей – пациентов детской областной больницы. Благодаря их стараниям ребята могут хоть ненадолго покинуть свои палаты и устроить себе творческий час.Огни на большой ёлке, дед Мороз и его внучка, и даже символ года – веселая курочка пожаловала на бал. Детки так заразились энергичными па танцоров из коллектива «Элегия», что, не усидев на месте, сами пустились в конкурсную кутерьму. Весельем заразиться не страшно – это как раз то самое, спасительное чувство…Все взрослые получили ответные подарки из рук детей и обещание беречь свое здоровье и радоваться каждому мгновению, тогда грядущий 2017 год будет непременно добрым!











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