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НОВОСТИ | Общество



20.12.2016 12:20 Депутаты облдумы устроили праздник для больных детей
Полина Ермолаева



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Знакомые формы, только в бесцветном варианте совсем не радуют. Перед маленькими пациентами больницы стоит новогодняя задача – сделать свой шар-папье праздничным украшением, достойным украсить ёлку! А когда руки при деле и мечтается слаще!

Встречать Новый год в больничных стенах – обстоятельство досадное, но поправимое. Депутаты областной думы уже много лет подряд устраивают большой праздник для малышей – пациентов детской областной больницы. Благодаря их стараниям ребята могут хоть ненадолго покинуть свои палаты и устроить себе творческий час.

Огни на большой ёлке, дед Мороз и его внучка, и даже символ года – веселая курочка пожаловала на бал. Детки так заразились энергичными па танцоров из коллектива «Элегия», что, не усидев на месте, сами пустились в конкурсную кутерьму. Весельем заразиться не страшно – это как раз то самое, спасительное чувство…

Все взрослые получили ответные подарки из рук детей и обещание беречь свое здоровье и радоваться каждому мгновению, тогда грядущий 2017 год будет непременно добрым!
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