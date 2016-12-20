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20.12.2016 12:01 В Туле подвели итоги проекта «Юный предприниматель» Алина Фурсенко





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«Почему «Мастер и Маргарита» Потому что очень динамичное произведение. Булгаков внес туда очень много сцен, которые очень ярко можно показать в картинках», - говорит художник проекта Софико Папаскуа.



Идеи у шести команд, на которые поделился Бизнес-лагерь, появились не сразу, в течение трех дней с участниками, прошедшими отбор из сотни человек, работали тренеры. Почти все ребята старались нащупать свой «голубой океан» – то есть придумать бизнес в совершенно новом поле, где еще нет конкурентов.



По словам директора тульского регионального центра поддержки бизнеса Руслана Крюкова, «…у ребят много неплохих идей. Насколько качественно они проработаны – это другой вопрос. Зачастую они открывают взрослым людям такие ниши, про которые они даже и не думали».



Кулинарные мастер-классы как развлекательное мероприятие, дизайнерское оформление автомобилей, соревнования по киберспорту и клуб активного досуга для пенсионеров – каждый проект с проработанным бизнес-планом, ценовой политикой и долгосрочными перспективами. Уникальный проект для школьников «Юный предприниматель» придуман и реализован центром поддержки предпринимательства совместно с парком научных развлечений «Эксперименторий».



Председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Татьяна Лапаева отметила, «…видно, что вложена душа в подготовку юных предпринимателей. Мы рассматриваем вас как участников следующего этапа нашей программы, «Ты предприниматель». Там участникам становятся уже участники от 18 до 30 лет».



А пока тройку лучших команд наградили дипломами и подарками – ими стали книги с бизнес-тренингами. Эти увесистые томики победители, а ими стала команда «Классика. Перезагрузка», позже тоже смогут переработать в комикс. Правда, сначала придется прочитать.





Уложить толстые тома русской литературы в короткие и яркие комиксы, понятные любому ребенку. Проект команды «Классика. Перезагрузка» - это бонус для отличников и спасение для двоечников. Начали ребята с раскадровки к булгаковскому шедевру – роману «Мастер и Маргарита».«Почему «Мастер и Маргарита» Потому что очень динамичное произведение. Булгаков внес туда очень много сцен, которые очень ярко можно показать в картинках», - говорит художник проекта Софико Папаскуа.Идеи у шести команд, на которые поделился Бизнес-лагерь, появились не сразу, в течение трех дней с участниками, прошедшими отбор из сотни человек, работали тренеры. Почти все ребята старались нащупать свой «голубой океан» – то есть придумать бизнес в совершенно новом поле, где еще нет конкурентов.По словам директора тульского регионального центра поддержки бизнеса Руслана Крюкова, «…у ребят много неплохих идей. Насколько качественно они проработаны – это другой вопрос. Зачастую они открывают взрослым людям такие ниши, про которые они даже и не думали».Кулинарные мастер-классы как развлекательное мероприятие, дизайнерское оформление автомобилей, соревнования по киберспорту и клуб активного досуга для пенсионеров – каждый проект с проработанным бизнес-планом, ценовой политикой и долгосрочными перспективами. Уникальный проект для школьников «Юный предприниматель» придуман и реализован центром поддержки предпринимательства совместно с парком научных развлечений «Эксперименторий».Председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Тульской области Татьяна Лапаева отметила, «…видно, что вложена душа в подготовку юных предпринимателей. Мы рассматриваем вас как участников следующего этапа нашей программы, «Ты предприниматель». Там участникам становятся уже участники от 18 до 30 лет».А пока тройку лучших команд наградили дипломами и подарками – ими стали книги с бизнес-тренингами. Эти увесистые томики победители, а ими стала команда «Классика. Перезагрузка», позже тоже смогут переработать в комикс. Правда, сначала придется прочитать.









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