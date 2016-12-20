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20.12.2016 11:28 Проблема неприятного запаха в Заречье будет решена? Виктория Живейнова





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Конечно, с присоединением Ленинского района добавилась не только территория, но и дополнительные направления работы. Среди первоочередных - решение вопроса водоснабжения в населенных пунктах. Затрат это требует немалых - около 3,5 миллиардов рублей.



Вопросов у журналистов за этот год к Евгению Авилову накопилось много. Один из них о новом мосте через Упу. Разговоры о нем идут уже несколько лет. «Там было очень много вопросов, связанных с землей. Сейчас они практически решены. Проект реализуется», - сказал Авилов. Инвестор для проекта есть, проезд по мосту будет платным.



И, конечно, журналистов волновало, как в следующем году будет «пахнуть» Тула. Проблема неприятных запахов в Заречье одна из самых актуальных для жителей этого округа на данный момент. Как пояснил глава администрации Тулы, угрозы для здоровья от таких «благовоний» нет, но на комфорт проживания влияет сильно. По словам Евгения Авилова, «…в 2017 году начнется проектирование станции, которая будет заниматься обезвоживанием осадков. С ее вводом в строй проблема неприятного запаха в Заречье будет решена».



И в завершении о приятном. Однолетние цветы красавице-Туле, конечно, подарят в качестве украшения города, но немного. Как женщина в возрасте, а в следующем году Туле исполнится 871 год, она больше предпочитает растения полезные, оригинальные и сдержанные. Потому акцент городские власти сделают на ландшафтном озеленении, то есть на кустарниках разнообразных форм и многолетних цветах.



Пресс-конференция главы администрации Тулы Евгения Авилова началась со вступительного слова, из которого стало ясно, что сегодня областной центр в тройке лучших городов ЦФО по многим показателям.Конечно, с присоединением Ленинского района добавилась не только территория, но и дополнительные направления работы. Среди первоочередных - решение вопроса водоснабжения в населенных пунктах. Затрат это требует немалых - около 3,5 миллиардов рублей.Вопросов у журналистов за этот год к Евгению Авилову накопилось много. Один из них о новом мосте через Упу. Разговоры о нем идут уже несколько лет. «Там было очень много вопросов, связанных с землей. Сейчас они практически решены. Проект реализуется», - сказал Авилов. Инвестор для проекта есть, проезд по мосту будет платным.И, конечно, журналистов волновало, как в следующем году будет «пахнуть» Тула. Проблема неприятных запахов в Заречье одна из самых актуальных для жителей этого округа на данный момент. Как пояснил глава администрации Тулы, угрозы для здоровья от таких «благовоний» нет, но на комфорт проживания влияет сильно. По словам Евгения Авилова, «…в 2017 году начнется проектирование станции, которая будет заниматься обезвоживанием осадков. С ее вводом в строй проблема неприятного запаха в Заречье будет решена».И в завершении о приятном. Однолетние цветы красавице-Туле, конечно, подарят в качестве украшения города, но немного. Как женщина в возрасте, а в следующем году Туле исполнится 871 год, она больше предпочитает растения полезные, оригинальные и сдержанные. Потому акцент городские власти сделают на ландшафтном озеленении, то есть на кустарниках разнообразных форм и многолетних цветах.











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