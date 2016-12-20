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20.12.2016 11:10 Тульской области необходимо 300 новых детсадов "Вести-Тула"





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По предварительным расчетам области потребуется 300 новых детских садов. Министерство образования обратилось к правительству с просьбой заложить в бюджет средства на возведение и выкуп зданий. Глава региона Алексей Дюмин дал поручение министерству финансов ежегодно, начиная с 2018 года, закладывать в бюджет не менее 150 миллионов рублей на строительство или выкуп детских садов. «Прошу глав районов активнее работать с застройщиками, призывайте их к социальной ответственности при реализации застройки», - сказал Алексей Дюмин.



На открытие дополнительных мест в детских садах из бюджетов региона и районов выделят 100 миллионов рублей. Такая информация была озвучена в ходе совещания в Правительстве региона. В Туле начнут работать два бывших детских сада Российских железных дорог. Кроме того достроят сад на 200 мест в микрорайоне «Левобережный».По предварительным расчетам области потребуется 300 новых детских садов. Министерство образования обратилось к правительству с просьбой заложить в бюджет средства на возведение и выкуп зданий. Глава региона Алексей Дюмин дал поручение министерству финансов ежегодно, начиная с 2018 года, закладывать в бюджет не менее 150 миллионов рублей на строительство или выкуп детских садов. «Прошу глав районов активнее работать с застройщиками, призывайте их к социальной ответственности при реализации застройки», - сказал Алексей Дюмин.













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