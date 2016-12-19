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19.12.2016 15:56 Тульские единороссы подвели итоги года "Вести-Тула"





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По словам секретаря тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева, «…главная задача заключается в том, чтобы сделать жизнь лучше. Нужно стремиться к тому, чтобы в каждом городе и селе людям жилось комфортно. Чтобы строилисьь новые больницы, детские сады, школы».



Региональный форм членов и сторонников политической партии «Единая Россия» состоялся в областной столице. Он собрал людей, с активной жизненной позицией, которым, что немаловажно, доверяют жители региона. В ходе мероприятия были награждены ветераны партии, вручены партбилеты новым членам ЕР, даны партийные наказы тулякам, вступившим в ряды сторонников.По словам секретаря тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева, «…главная задача заключается в том, чтобы сделать жизнь лучше. Нужно стремиться к тому, чтобы в каждом городе и селе людям жилось комфортно. Чтобы строилисьь новые больницы, детские сады, школы».











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