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19.12.2016 15:40 Управление Росгвардии в Тульской области укомплектовано на 92% "Вести-Тула"





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По его словам, в систему гвардии уже вошли ОМОН и СОБР, вневедомственная охрана, и центр лицензионной работы, который занимается регистрацией и контролем за использованием и хранением оружия. У жителей нашего региона, к слову, на руках более 56 тысяч разрешенных единиц.



Основная же задача Росгвардии - охрана общественного порядка, важных объектов и грузов на территории региона и участие в борьбе с терроризмом. «У нас нет следственных подразделений, нет оперативной составляющей. Мы являемся силовой состовляющей», - говорит Олег Петрик.



Также гвардейцы показали аппаратуру, которой будут пользоваться для обеспечения охраны объектов и зданий и свое вооружение. Среди его образцов как хорошо известные, принятые на баланс в МВД, так и новые, поступившие в войска относительно недавно.



Сегодня руководители Управления Росгвардии в Тульской области впервые пообщалась с журналистами. Возглавил новую силовую структуру полковник Олег Петрик, который ранее служил в региональном управлении МВД.По его словам, в систему гвардии уже вошли ОМОН и СОБР, вневедомственная охрана, и центр лицензионной работы, который занимается регистрацией и контролем за использованием и хранением оружия. У жителей нашего региона, к слову, на руках более 56 тысяч разрешенных единиц.Основная же задача Росгвардии - охрана общественного порядка, важных объектов и грузов на территории региона и участие в борьбе с терроризмом. «У нас нет следственных подразделений, нет оперативной составляющей. Мы являемся силовой состовляющей», - говорит Олег Петрик.Также гвардейцы показали аппаратуру, которой будут пользоваться для обеспечения охраны объектов и зданий и свое вооружение. Среди его образцов как хорошо известные, принятые на баланс в МВД, так и новые, поступившие в войска относительно недавно.













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