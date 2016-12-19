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НОВОСТИ | Общество



19.12.2016 15:40 Управление Росгвардии в Тульской области укомплектовано на 92%
"Вести-Тула"



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Сегодня руководители Управления Росгвардии в Тульской области впервые пообщалась с журналистами. Возглавил новую силовую структуру полковник Олег Петрик, который ранее служил в региональном управлении МВД.

По его словам, в систему гвардии уже вошли ОМОН и СОБР, вневедомственная охрана, и центр лицензионной работы, который занимается регистрацией и контролем за использованием и хранением оружия. У жителей нашего региона, к слову, на руках более 56 тысяч разрешенных единиц.

Основная же задача Росгвардии - охрана общественного порядка, важных объектов и грузов на территории региона и участие в борьбе с терроризмом. «У нас нет следственных подразделений, нет оперативной составляющей. Мы являемся силовой состовляющей», - говорит Олег Петрик.

Также гвардейцы показали аппаратуру, которой будут пользоваться для обеспечения охраны объектов и зданий и свое вооружение. Среди его образцов как хорошо известные, принятые на баланс в МВД, так и новые, поступившие в войска относительно недавно.



















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