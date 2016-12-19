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19.12.2016 15:15 Евгений Авилов ответил на вопросы тульских журналистов "Вести-Тула"





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Так, например, с присоединением к территориальным границам Тулы Ленинского района, сейчас самым главным остается вопрос водоснабжения и канализации во многих населенных пунктах. Его уже начали решать, продолжат и в следующем году.



Также прозвучали вопросы про Восточный обвод, про запахи в Заречье, неработающие светофоры, пробки, платные парковки, которые не оправдали себя, а ушли в убыток на 13 миллионов, озеленение (к слову сказать, в следующем году упор сделают на ландшафтное озеленение, высадку кустарников, а не на однолетние цветы).



Не обошли стороной и тему детских образовательных учреждений. «В 2017 году планируется сдать два и начать строительство еще двух детских садов», - заявил Евгений Авилов.



Сегодня глава администрации Тулы Евгений Авилов провел пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги 2016 года. Вопросы журналистов качались самых разных сторон жизни областного центра. Не обошли стороной проблемы и пути их решения.Так, например, с присоединением к территориальным границам Тулы Ленинского района, сейчас самым главным остается вопрос водоснабжения и канализации во многих населенных пунктах. Его уже начали решать, продолжат и в следующем году.Также прозвучали вопросы про Восточный обвод, про запахи в Заречье, неработающие светофоры, пробки, платные парковки, которые не оправдали себя, а ушли в убыток на 13 миллионов, озеленение (к слову сказать, в следующем году упор сделают на ландшафтное озеленение, высадку кустарников, а не на однолетние цветы).Не обошли стороной и тему детских образовательных учреждений. «В 2017 году планируется сдать два и начать строительство еще двух детских садов», - заявил Евгений Авилов.











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