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НОВОСТИ

В 2016 году по аудитории телеканал "Россия 1" впервые обогнал Первый канал

В 2016 году по аудитории телеканал "Россия 1" впервые обогнал Первый канал
 Телеканал "Россия 1" (ВГТРК) впервые обогнал Первый канал по аудитории в 2016 году. Таковы данные исследовательской компании Mediascope (бывшая TNS Russia) - единой организации, которая уполномочена заниматься телеизмерениями в России.

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В первую неделю года более 1,5 тысяч туляков пожаловались на водоснабжение


Более пяти тысяч обращений поступило в единую диспетчерскую службу Тулы за первую неделю года. Почти полторы тысячи жалоб были на водоснабжение.

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Температурные рекорды не побиты, но расслабляться не стоит


Морозы ниже 20-ти градусов по Цельсию, которые держались в регионе несколько дней, а сейчас пошли на спад, всерьёз обеспокоили туляков. Как «перезимовать» и не получить обморожений? Насколько от таких низких температур страдают животные? И как грамотно согреваться?

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В праздничные дни в Туле вывезли 10 тысяч кубометров снега


 Сегодня в областном центре подвели итоги работы коммунальных служб в дни новогодних каникул. В ходе уборки улиц города вывезено свыше 10 тысяч кубов снега. На обработку дорог израсходовано более 320 тонн противогололедных реагентов.

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В Туле на пешеходные ограждения потратят около 6 млн. рублей


В прошлом году в бюджете областного центра на установку пешеходных ограждений было заложено порядка 3 млн. рублей, в этом - вдвое больше. В соответствии с судебными решениями необходимо установить 22 км перильных ограждений.

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В Тульской области разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП


В деревне Дворики Воловского района неустановленный совершил наезд на мужчину-пешехода, который обратился за медицинской помощью. Всех, кто обладает какой-либо информацией по данному факту, сотрудники ГИБДД просят сообщать в дежурную часть в Богородицком районе.

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