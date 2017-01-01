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НОВОСТИ

Минтруда: правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста

Минтруда: правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста
 Решений о повышении пенсионного возраста правительство не принимало. Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, по этому поводу нет никаких поручений".

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«Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса

«Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса
 «Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса с целью реализации в своей деятельности в качестве ключевых приоритетов бизнеса принципов социально ответственной деловой практики, развития преимуществ использования нефинансовой отчетности.

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Издан первый том словаря тульских говоров

Издан первый том словаря тульских говоров
 Во всех тульских библиотеках появился первый том словаря местных говоров. Филологи ТГПУ им. Л. Н. Толстого трудились над его созданием почти десять лет, отправляясь со студентами в диалектные экспедиции в разные уголки региона.

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Туляки смогут получить водительское удостоверение в МФЦ


 С сегодняшнего дня получить водительское удостоверение жители региона могут в Многофункциональных центрах. Нововведение позволит уменьшить нагрузку на регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.

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С 1 февраля тульские пенсионеры станут получать больше


На 5,4% вырастут с сегодняшнего дня пенсии туляков. В этом году правительство вернулось к обычному порядку индексации выплат: у неработающих пожилых людей их будут пересчитывать с 1 февраля строго по уровню инфляции по итогам предыдущего года.

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Тульский государственный хор даст концерт памяти Михайловского

Тульский государственный хор даст концерт памяти Михайловского
 1 февраля 2017 года в Тульской областной филармонии состоится концерт памяти народного артиста России Иосифа Михайловского. В программу, которую представит Тульский государственный хор, войдут произведения композиторов, с которыми Михайловский сотрудничал.

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