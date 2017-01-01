Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Ветхая культура:
Гром грянул


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НОВОСТИ

Погода в Москве: мороз отступает

Погода в Москве: мороз отступает
 В четверг, 26 января, антициклон постепенно начнет сдавать свои "морозные" позиции, погоду в столичном регионе начнет определять пришедший с запада теплый атмосферный фронт.

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Тульские предприниматели до июля должны установить онлайн-кассы


 Регистрировать новые аппараты налоговая служба начнёт уже с 1 февраля. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.

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В Болохове школьники замерзают на уроках


Учащимся Болоховской средней школы №1 приходится постигать знания в экстремальных условиях. Температура воздуха в некоторых классах не повышается выше 10 градусов по Цельсию. Взволнованные родители обратились к губернатору.

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В Тульской области будут строить арендные дома


 Арендные дома в регионе планируют возводить уже с 2018 года. Квартиры жители региона будут получать по договору социального найма. Соответствующий проект закона сегодня рассмотрели депутаты регионального парламента.

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Санитарные врачи призывают на пить стеклоомывающие жидкости


46 точек, торгующих стеклоомывающей жидкостью, проверили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Большое количество метилового спирта выявлено в продуктах «Капелька» и «NordWind». Продукция снята с реализации.

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Алексей Дюмин угостил студентов горячим сбитнем


Накануне для всех студентов страны наступил самый беззаботный праздник в году. Татьянин день в нашем регионе отмечают учащиеся вузов, колледжей, а теперь ещё и курсанты Суворовского училища. Там-то и прошли основные торжества.

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