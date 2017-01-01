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НОВОСТИ

Адексей Дюмин: вместе мы можем добиваться успеха и двигаться вперед


 2016 год отсчитывает свои последние часы. Он вместил в себя множество событий и не раз подтверждал обоснованность нашего предубеждения перед високосными годами. Но сегодня хочется вспоминать только хорошее и доброе, и с надеждой смотреть вперед. С новым 2017 годом жителей нашего региона поздравляет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Тулякам приготовили развлечения на любой вкус


Хотя Новый год в первую очередь семейный праздник, это не значит, что встречать его надо узким кругом. Тех, кто хочет загадать желание под бой курантов не сидя на диване, а в самой гуще городских событий, ждут в этом году практически во всех территориальных образованиях города.

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Какой характер у Петуха?


2017-й по Восточному календарю – год Петуха. Каким он будет? Мы обратились, нет-нет, не к астрологу, а к фермеру. Кому как не Татьяне Жуковой с ее стажем в селе, знать все о характере петухов. К тому же в ее хозяйстве содержатся сразу несколько пород весьма экзотических и редких.

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Как оформить новогодний стол?


 Всё что волнует в эти дни всю прекрасную половину человечества – новогодний стол. У большинства уже куплен зелёный горошек, шампанское. Важно ещё успеть грамотно сервировать стол. Небольшой ликбез по этикету и сервировке готовы провести мои коллеги.

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Лучший подарок – сделанный своими руками!


 Подарки необязательно должны быть куплены в магазине. Их можно сделать своими руками. Как создать эксклюзивную вещь, не выходя из дома, расскажет корреспондент тульских «Вестей» Татьяна Смирнова.

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«Елки 5» поднимут тулякам настроение в новогодние каникулы


В российский прокат вышел очередной альманах Тимура Бекмамбетова «Ёлки 5», одна из самых ожидаемых премьер года. Главная новогодняя комедия была создана при участии нашего телеканала. Герои «Ёлок» возвращаются, вместе со сказочными, но такими реальными чудесами под Новый год.

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