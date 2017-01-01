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НОВОСТИ

Природа заготовила россиянам погодные контрасты на выходные

Природа заготовила россиянам погодные контрасты на выходные
 Россиян в выходные ждут погодные контрасты. В европейской части России западная половина и юг окажутся в аномально теплом сыром воздухе, а восточные области в настоящей морозной зиме. Такое распределение тепла и холода создаст контрастная фронтальная зона.

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В Тульской области не планируют существенно сокращать маршрутную сеть


 Маршрутная сеть в области в 2016 году на полтора процента увеличилась по сравнению с 2015-м. Теперь это чуть более 19-ти миллионов километров. Были организованы заезды в шесть малонаселённых пунктов.

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«Ростелеком» предлагает юным тулякам задать свой вопрос Президенту

«Ростелеком» предлагает юным тулякам задать свой вопрос Президенту
 «Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал». Свои вопросы может задать любой ребенок от 6 до 14 лет, проживающий на территории РФ.

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Туляки увидят библейские сюжеты в непривычном стиле


 Библейские сюжеты в непривычном уникальном стиле. В Тульской духовной семинарии открылась выставка работ московской художницы Елены Черкасовой. В экспозиции представлены более трёх десятков полотен. Это христианская живопись.

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Питание в тульских школах вызывает беспокойство у специалистов Роспотребнадзора


За последние три года в образовательных учреждениях региона отмечается значительный рост случаев занижения калорийности готовых блюд. Массы порций для подростков были меньше до 40 процентов. Об сегодня рассказали специалисты Роспотребнадзора.

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Сергею Шойгу показали производство частей для системы залпового огня «Град»


 Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Тульской области, посетил НПО «Сплав», осмотрел производственные площадки, в том числе и специализированный, в котором производится раскатка корпусных ракетных частей для реактивной системы залпового огня «Град».

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