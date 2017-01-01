Платная парковка:
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Гром грянул
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Матвей:
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НОВОСТИ

Метровые сосульки угрожают тулякам

Метровые сосульки угрожают тулякам
 Снега все больше, а желания работать меньше. Темой экстренного совещания стала плохая уборка региона. Нечищеные дороги и наледь на крышах – это уже все больше напоминает зимнюю сказку с плохим концом. Как борются с ледниковым периодом сезона 2017 в Туле?

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Музей Вересаева организовал балы для детей


Настоящий рождественский бал да ещё в старинной усадьбе. В эти дни в мемориальном доме-музее писателя Викентия Вересаева проходят балы для детей. С маленькими кавалерами и барышнями познакомилась наша съёмочная группа.

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В Туле подвели итоги работы Общественной палаты


 Одиннадцать членов Общественной палаты Тульской области получили награды за вклад в деятельность организации. На итоговом заседании организации обсуждалось несколько актуальных вопросов, в частности, рассматривались направления дальнейшего развития Тульской области.

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В тульских магазинах продавались опасные игрушки


В 2016 году сотрудники Роспотребнадзора провели в регионе проверку детского ассортимента. В пятидесяти процентах случаев были выявлены нарушения. Большинство из них в магазинах областного центра.

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Благодаря «Народному бюджету» жители Воскресенского сыграют в хоккей


Один миллион двести тысяч рублей было израсходовано в рамках программы «Народный бюджет» на хоккейную коробку в селе Воскресенском Дубенского района.

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«Ростелеком» завершил приём заявок на конкурс «Классный интернет»

«Ростелеком» завершил приём заявок на конкурс «Классный интернет»
 Завершен прием работ на Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный интернет», проводившийся в 2016 году, который был посвящён профориентации молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий.

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