Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


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НОВОСТИ

Вашингтон встает на путь улучшения отношений с Москвой

Вашингтон встает на путь улучшения отношений с Москвой
 Пресс-служба Белого дома по итогам беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выразила уверенность, что состоявшийся телефонный разговор запустил процесс улучшения отношений между двумя странами.

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Учитель из Тулы награждена медалью Всероссийского добровольного пожарного общества

Учитель из Тулы награждена медалью Всероссийского добровольного пожарного общества
 Ученики 39-й тульской школы стали третьими на соревнованиях юных пожарных в Липецке. Их учитель ОБЖ Наталья Гордиенко награждена медалью Всероссийского добровольного пожарного общества.

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В Тульской области стало в разы меньше бешеных животных

В Тульской области стало в разы меньше бешеных животных
 За 2016 год в Тульской области зарегистрировано 12 случаев бешенства, из них пять – среди диких животных. Это в шесть с половиной раз меньше, чем в 2015 году.

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В память об осаде Ленинграда в Туле провели мероприятие «Блокадный хлеб»

В память об осаде Ленинграда в Туле провели мероприятие «Блокадный хлеб»
 В тульском центре подготовки к военной службе состоялось мероприятие «Блокадный хлеб», где дети блокадного Ленинграда вспоминали страшные дни, когда берегли крошки хлеба, жгли мебель и книги, но не сдавались.

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В Туле отец и дочь отравились метиловым спиртом

В Туле отец и дочь отравились метиловым спиртом
 В посёлке Ленинском 53-летний мужчина и его 28-летняя дочь употребили спиртосодержащую жидкость, после чего почувствовали себя плохо. Они скончались в больнице. Экспертиза установила, что употреблённая жидкость являлась метиловым спиртом.

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«Ростелеком» предоставил свою сеть для регионального вещания ГТРК «Тула» на телеканале «Россия 24»

24 января ГТРК «Тула» начала региональное вещание в кабельной сети телеканала «Россия 24»
 24 января ГТРК «Тула» начала региональное вещание в кабельной сети телеканала «Россия 24». Для реализации этого проекта «Ростелеком» предоставил свою инфраструктуру и провел комплекс подготовительных мероприятий, обеспечив трансляцию телевизионного сигнала в цифровом формате.

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