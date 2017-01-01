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НОВОСТИ

Песков: РФ и США не ведут переговоры о сокращении ядерного арсенала

Песков: РФ и США не ведут переговоры о сокращении ядерного арсенала
 Россия не ведет переговоров с США о сокращении ядерного вооружения в обмен на отмену санкций, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

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Сотрудники тульских «Вестей» получили награды от прокуратуры


Сегодня в прокуратуре Тульской области чествовали работников СМИ. Коллективные поздравления нашего канала принимал директор тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. Грамот и знаков отличия удостоились корреспонденты «Вестей» Алина Фурсенко и Виталий Моторин, а также видеооператор Андрей Куничкин.

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До 1 февраля школьники должны подать заявления об участии в ЕГЭ


Выпускники этого года подают заявление об участии в сдаче ЕГЭ в своей школе. А те, кто окончил её раньше, могут обратиться в органы местного самоуправления или управления образования.

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В каждом шестом дворе Тулы не справились со снегом

В каждом шестом дворе Тулы не справились со снегом
 Жители бывшего Ленинского района больше всего после воскресного снегопада жаловались на нерасчищенные дороги. Из полутысячи обследованных придомовых территорий нарушения были выявлены в каждом шестом дворе.

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Многоэтажки на улице Хворостухина остались без электричества

Многоэтажки на улице Хворостухина оказались без электричества
 Три многоэтажки на улице Хворостухина с воскресенья, 15 января 2017 года, находились без электричества. Трансформаторная подстанция раньше принадлежала «СУ-155». Теперь, возможно, её придётся признать бесхозной.

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В декабре более двадцати туляков отравились алкоголем


По информации тульского управления Роспортребнадзора в декабре минувшего года более двадцати жителей Тульской области отравились спиртосодержащей продукцией.

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